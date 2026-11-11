סודי ביותר

לכבוד: ראש אגף החקירות והמודיעין, משטרת ישראל

מאת: היועצת המשפטית לממשלה

הנדון: פתיחה בחקירה בדבר שימוש במידע ובסמכויות שלטוניות בקשר לבחירות

״הנני מורה לפתוח לאלתר בחקירה לבירור חשד לשימוש שלא כדין במידע ובסמכויות שלטוניות בקשר לבחירות לכנסת.

״ייבחנו התשתית לפתיחת הבדיקה בשב״כ והפערים בין המידע שנאסף לבין המצגים שנמסרו ליו״ר ועדת הבחירות, למשרד המשפטים ולציבור. ייבדקו החשדות למסירת מידע מטעה, להשמטת מידע מהותי, להדלפה לצורך השפעה על מימוש תוצאות הבחירות ולמידור הייעוץ המשפטי ובעלי תפקידים מקצועיים בשירות.

״יש לברר מה נמסר לדרג המדיני ומתי, לרבות במסגרת בקשות להפעלת אמצעים ולבדיקת נתיבי מימון, ואת נסיבות כתיבתם והפצתם של המסמכים.

״יוקם צוות חקירה שאנשיו לא היו מעורבים בטיפול בנושא, בליווי פרקליטות המדינה. ניתן להסתייע ביחידות אחרות, למעט השב״כ וימ״ר ארזים, המשותפת למשטרה ולמלמ״ב במשרד הביטחון. יש לשמר לאלתר מסמכים, התכתבויות, יומני פגישות וגרסאות קודמות. פעולות הטעונות אישור מיוחד יובאו מראש לגורם המוסמך. אין באמור קביעה בדבר אחריותו של אדם כלשהו״.

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זה כמובן מסמך דמיוני. במדינה בריאה הוא כבר היה כנראה נשלח. אצלנו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה נאלצה להודיע שהשב״כ מעכב העברת חומר לצוות החקירה, בשעה שראש השב״כ דוד זיני דורש להעמיק בחקירה. אולי יום אחד יישלח גם המכתב הזה. בינתיים כדאי לשמור את הטיוטות.

זיני ביום הבחירות: "הן מפוקחות" ( צילום: מזמור הפקות )





כדאי להתחיל בתחנת הדלק. השב״כ שלח חוקרים לדרום כדי לבדוק אם כרטיסי תדלוק שימשו לשוחד בחירות. זו הייתה הזדמנות לחבר בין חשדות להעברת כסף לגורמים פוליטיים לבין קניית קולות בפועל. גורמים במוסדות האכיפה ובשב"כ אמרו ל-ynet כי הבדיקה לא ביססה את החשד. חוקרי השב״כ לא מצאו שוחד בצורת כרטיסי דלק. אבל לכותרות כבר היה מכל מלא.

גם הסכום עבר טיפול. מאה מיליון שקל כיכבו בכמה פרסומים. בשב״כ אומרים שדוד זיני מעולם לא נקב בסכום הזה, ושהוא לא נכלל בהערכות השירות, שמדברות על מיליונים. בתקשורת דווח שיש מי שמתעקשים שזה בדיוק המספר ששמעו מזיני. עד שהגיע ההסבר, מאה המיליון כבר עשו את שלהם. בכל מקרה - מי שבקיא בחומר החקירה אומר שמדובר על מאות אלפים בודדים, לכל היותר.

עיון במכתב, שהעביר השב"כ לוועדת הבחירות המרכזית בשבוע שעבר, שחלקים ממנו מתפרסמים כאן לראשונה, מגלה את רוחב הפערים ועוצמת הקרע בין השירות לבין משרד המשפטים ולשכת היועצת המשפטית לממשלה. בשב"כ, נאמר שם, הופעל "מאמץ אינטנסיבי - בו נשות ואנשי הארגון פעלו לילות כימים ובמהלך שורות פעולת מורכבות, נחשפו ידיעות רבות ברמות סמך משתנות. נתגלתה תמונת מודיעין, המצביעה על חשדות מבוססים לתופעת השפעה זרה נרחבת - השפעה זו באה לידי ביטוי במימון זר בסכומים גבוהים ומשמעותיים במיוחד ובהיקף רחב".

"עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה אינה מקבלת את העובדה כי מדובר בחקירה שהיא ביטחונית במהותה - כפועל יוצא, נמנע מאיתנו היכולת לעשות שימוש בכלים וביכולות בהם משתמש השב״כ בשגרת עבודתו - במצב דברים זה לצערנו לא נצליח להגיע לחקר האמת בתו התקן המקצועי של השב״כ", נכתב עוד.

גלריה הצבעה בקלפי. "גם אם הכול מדויק, איפה המילה בחירות?" ( צילום: Maya Levin / AFP )

השב"כ דורש במכתב - "כדי להגיע לחקר האמת בזמן הרלוונטי נדרש" - כי יובהר ש"חתרנות" דינה כטרור לעניין סמכויות שב״כ", וכן" ⁠ביטול ההגבלות המחמירות שהוטלו על הפרשייה זו ומתן היתר לפעול על פי אמות המידה שאושרה לשירות בפרשיות אחרות ומאפיינים זהים בשנים האחרונות".

יש הסבורים כי המשפט האחרון רומז לחקירות פרשת הבילד וקטאר-גייט, פרשיות לגביהן טוען ראש הממשלה בנימין נתניהו כי פוברקו ונרקחו רק כדי להפיל אותו מכס ראש הממשלה, שכן לא מוכרת לגורמי אכיפה ומשפט פרשה אחרת בה עוסק השב"כ שיש לה איזשהו מתאר דומה, זולת הכספים שהגיעו כחלק מקמפיין השפעה לפי החדשות, מקטאר.

הנוסח המשונה של המכתב

גורם אכיפה בכיר שקרא את הדברים מתח עליהם ביקורת חריפה ביותר: "הדברים האלו מראים שמי שעומד בראש השב"כ גם כעת לא הפנים שחקירה דורשת ראיות ולו לכאורה, ואי אפשר לבוא ולהגיד אנחנו נצליח להוכיח שמדובר על שוחד בחירות, כשאין שום דבר, כלום, נאדה, גורנישט, והיועצת אמורה לתת לשב"כ אישור למפרע להפעיל את הכלים האגרסיביים שלו, לסוג של מסע דיג או ציד במקרה הזה, פישינג אצל אנשים שמישהו סבור שאולי אם תנער אותם מספיק חזק, ייפול מהם משהו מפליל. יש לפרקטיקה הזו שם - משטרה חשאית במשטר דיקטטורי. בוודאי לא משהו שקשור לבחירות דמוקרטיות וחופשיות, שעל טוהרן השב"כ מתיימר להגן".

"ואפרופו בחירות, שזה העניין שלשמו התכנסנו", המשיך הגורם, "גם אם יוכח שכל מה שכתוב כאן מטעמו של זיני מדויק, עדיין חסרה בתיאור הזה מילה אחת מרכזית - בחירות. הוא כלל לא מדבר על בחירות אלא על מערך מפלצתי, שהוא טוען שהוא גילה, שעוסק בהשפעה. זה מעלה הרבה מאוד שאלות ותהיות על איפה היה השב"כ ואיך זה שהוא הפך בדיקה שולית של מידע עמום עד יום הבחירות למשהו כה דרמטי ביום שלמחרת. אבל ניחא ונניח שזה המצב. אז מה. לא ברור מהמכתב, ולא ברור מהחומרים שהשב"כ העביר, ולא ברור לאף אחד מחוץ לשב"כ, ולדעתי לרבים גם בתוך השב"כ - איך כל זה קשור לבחירות?".

נתניהו וזיני. "מי גילה? מה פירוש נחשפו? למי גילו?" ( צילום: עמוס גרשון/לע"מ )

אדם ששירת בעבר בתפקיד מודיעיני בכיר מאוד התייחס לדברים מזווית המקצוע: "משהו בניסוחים הללו מאוד לא בסדר. כך לא כותבים בשב"כ. מה פירוש 'עם הגילויים על החשדות החמורים והמרובים' או 'נחשפו ידיעות רבות ברמות סמך משתנות'? או 'נתגלתה תמונת מודיעין'? זה לא ערוץ 14 שמשוויץ בגילויים. מי גילה? מה פירוש נחשפו? למי גילו? ואולי הכי מטריד שהשב"כ כותב כי יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, הנחה 'את השירות לפעול בכלים השב״כיים העומדים לרשותו'. אפשר להבין מהנוסח הזה כאילו השב"כ סבור שקיבל מהשופט למפרע סמכויות רחבות להפעיל כלים שבדרך כלל ראש הממשלה מתיר לו להפעיל כמו האזנות סתר או חיפושים נסתרים, וכל זאת בלי שהוא צריך ליידע את היועצת. אם כך קרה - השמיים צריכים לרעוד".

לטעון זה לא מספיק

ועדת הבחירות בדקה את הפרוטוקולים של 9,069 קלפיות ואת פניות הסיעות והציבור. ״לא נמצאו חריגות או ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או שינוי של התוצאות״, קבעה. ביום ראשון, 8 בנובמבר, הוסיפה היועמ"שית שהמידע שהוצג נוגע לאירועים בודדים ומתוחמים, ושאין לפניה תשתית שאפילו מתקרבת לביסוס שינוי בתוצאות. עבירה קונקרטית אפשר וצריך לחקור. כדי לטעון שהבחירות נגנבו, צריך גם ראיות לכך.

שגיא קייזלר, מנהל מטה טוהר הבחירות של הליכוד, אמר שהוגשו ביום הבחירות 1,183 פניות, ובהן תלונות על כרטיסי תדלוק ותלושי מזון. יום קודם דיבר על 38 פניות בחשד לשוחד. אלא שבפועל בניכוי כפילויות בקובץ יש רק 938 תלונות. עדיין מספר מכובד אבל יש שם רק שלוש טענות מפורשות לשוחד או לתשלום בקשר להצבעה. גם כשמצרפים כל חשד לכסף במעטפה, כל אזכור של הטבה ושמועה אחת מחורה על כרטיסי תדלוק, מגיעים לשמונה. תלושי מזון אינם מוזכרים.

למחרת הבחירות הכריז הליכוד על ״אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע״מ״. בקובץ יש פנייה אחת, מרהט, שטוענת במפורש למעטפות כסף מחוץ לקלפי ולהצעות תשלום מצד חמושים. זאת טענה שראוי לבדוק. פנייה מטמרה מסתכמת ב״מעטפת שוחד על מנת הצבעה כלשהי״. מי שילם, למי וכמה? הפנייה חסכה מאיתנו את הפרטים.

יש טענות שראוי לבדוק. קלפי ברהט, ארכיון ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

"ראיתי בבוקר מישהו מחוץ לקלפי מביא למישהו מעטפה כזו ירוקה", כותב מתלונן מנצרת. לא היה שום חשד במעטפה עד ש"עכשיו ראיתי ששלחו שיש העברות כסף במעטפות של רע"מ עם תמונה. וזה היה מעטפה כזו". הצטרפות מקרים שכזו. בכפר כנא פתח המדווח ב״בעקבות הפרסומים״ ותיאר מעטפות עבות ובהן כנראה פתקי רע״מ. בעראבה ראה מדווח שמוציאים פתק רע״ם ממעטפה, ואת יתר תכולתה לא ראה. הפרסום מספק את החשד, והחשד חוזר לרשימת התלונות. הכותרת כבר יודעת מה היה במעטפה.

שהחקירה תנהל את הקמת הממשלה

תוצאות יש. ממשלה חדשה עדיין אין. כדי לבלום את הקמתה, די להפוך את השותפות עם נבחרי הציבור הערבי למעשה בגידה. הבוחר הצביע כחוק, קולו נספר כחוק, ומי שמבקש להקים ממשלה בעזרת נציגיו מתבקש להסביר למה הוא משתף פעולה עם האויב.

ב-2 בנובמבר כתב נציג הליכוד אילן בומבך ליו״ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, כי החשדות אינם מאפשרים לאשר את פרסום התוצאות. סולברג השיב: ״לבחירות יש תוצאות. אותן תוצאות אינן תלויות בהסכמת קבוצת הרוב בכנסת היוצאת, או נציגיה״. למחרת דרשו נציגי סיעות הקואליציה לקבל את המידע מהשב״כ, מהמשטרה ומהמוסד, והודיעו שאין לפרסם את התוצאות לפני קבלת החומר ודיון בו. הסעיף שמחייב את הסכמת המפסידים עדיין חסר בחוק.

בנאום השבעת הכנסת סיפק נתניהו את ההמשך. הוא קרא "לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית", והזהיר מפני "ממשלה שכוללת בתוכה תומכי טרור שונאי ישראל, או שתהיה תלויה בהם". על רע"מ והמשותפת אמר: "שניהם מסכימים שצריך לחסל את מדינת ישראל". לבסוף הגדיר אחדות: "ממשלה שכוללת את כל הסיעות בגוש שלנו ואת כל מי שרוצה לשמור על המדינה היהודית בארץ ישראל". האחדות פתוחה לכולם, בעיקר עבור כאלה שהורשעו בתמיכה בטרור וכאלה שהדברים שאמרו בארבע השנים האחרונות בזכות פשעי מלחמה (במקרה הטוב), מובילים את ההליכים המשפטיים נגד מדינת ישראל בעולם.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. "התוצאות אינן תלויות בהסכמת קבוצת הרוב בכנסת היוצאת" יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. "התוצאות אינן תלויות בהסכמת קבוצת הרוב בכנסת היוצאת" ( צילום: יובל חן )

נתניהו גם דרש ״להסיר את כל המגבלות שהייעוץ המשפטי שם״ על בירור החשדות. זה היה נאום בחירות אחרי הבחירות. נתניהו מבקש שהחקירה תכתיב מי יכול להקים ממשלה. כל עוד יש חומר שבדרך וכלי שטרם אושר, אפשר לבקש מהציבור להמתין עם הכרעתו, שכבר התקבלה.

הקמפיין החל עוד לפני פרסום המכתב של סולברג. ב-28 באוקטובר ב-21:07, אחרי העדכון של זיני לנתניהו לפי גרסת השירות, דיווח נועם אמיר בערוץ 14 על מיליונים ממדינות אויב ועל שוחד בחירות, תוך שהוא קושר בין תלונת הליכוד לחקירת השב״כ. מכתב סולברג פורסם רק למחרת. מי העביר מידע, מה ידע ומה הוסיף בדרך? אלה שאלות לחקירה. באולפן כבר ידעו מה לחפש במעטפות.

הגרסאות של זיני

ביום הבחירות אמר זיני שהבחירות בטוחות ותקינות. למחרת הציג לסולברג חומר שהוליד את המכתב. בהמשך ביקש לחקור ראשי מפלגות ערביות, והיועצת דרשה תשתית ראייתית. ב-3 בנובמבר הודיעה שהשירות עצמו מעכב העברת חומר לצוות החקירה. בשב״כ דרשו שיניחו להם לחקור. צוות החקירה ביקש שיניחו לפניו את החומר.

לפי אחת הגרסאות, זיני עדכן את סולברג ״מ-50 אלף רגל״ כמה ימים לפני הבחירות. ביום הבחירות, לגרסת השופט, אמר זיני שהוא חייב לעדכן את נתניהו. בלשכת זיני אמרו שסולברג הורה לו לעשות זאת. הם חלוקים גם בשאלה מי ביקש את המכתב שנכתב למחרת.

וגם זאת - שימו לב להעברת האחריות. זיני הביא את החומר לשופט; כעת הנחיית השופט מוצגת כמנוע שהפעיל את המאמץ. זאת אחרי המחלוקת הקודמת בין הגרסאות על השאלה מי דרש לעדכן את נתניהו ומי ביקש את המכתב. אין בגרסה החדשה תאריך שמאפשר להבין מה בדיוק התגלה ומתי. המילה "מיידי" זריזה מאוד; לוח השנה קצת פחות.

השירות מוסר שיש חשדות מבוססים למימון זר נרחב, ומוסיף שעליו להשיג מודיעין שיאפשר "לקשור את הקצוות". שני הדברים יכולים להתקיים יחד: מידע על העברת כסף אינו ראיה לכך שכסף הגיע למצביע וקנה את קולו. אבל בתעמולה הקצוות כבר נקשרו, הבחירות נגנבו, ורק הראיות מתבקשות להגיע בכוחות עצמן.

היועמ"שית בהרב-מיארה. דרשה תשתית ראייתית ( צילום: עמית שאבי )

השב"כ צריך להראות את הנתיב: מקור הכסף, מקבליו, השימוש בו והקשר להצבעה. דילוג על החוליות האלה באמצעות המילים "אלפי אנשים" אינו הישג מודיעיני. החומר של השב"כ אינו מראה זאת ולפי מי שעיין בו, גם לא קרוב לזאת. עכשיו עושים שם פישינג לתקוע את החץ אחרי ששרטטו את העיגול.

זיני דורש להגדיר את החקירה כביטחונית, להבהיר ש"חתרנות" דינה כטרור לעניין סמכויות השב"כ ולהסיר הגבלות. אלה דרישות השירות, לא תיאור הדין. חשד למימון זר אינו מעניק מעצמו היתר לכל אמצעי, ומכתב מסולברג אינו מוסיף סמכות שהחוק לא נתן. הפיקוח המשפטי נועד לבדוק את ההתאמה בין החשד לכוח שמפעילים. ביטול מגבלות מפני שהן מפריעות הוא פתרון מוצלח מאוד למי שמעדיף שלא יבדקו את ההתאמה.

גורם בכיר הבקיא במתרחש בשירות מתאר "התנגדות אמיתית" למהלכי זיני: בעלי תפקידים מתעקשים שהנחיות יעברו בדיקה משפטית. לצד זאת הוא מזהיר מפני דחיקת המתנגדים מהטיפול ומינוי אנשים המעוניינים להוכיח את עצמם. הדברים נאמרים על רקע הרחקת אנשי המקצוע המרכזיים ממעגל הטיפול בתיק - ראש אגף החקירות בשב"כ וראש האגף המטפל בערבים תושבי מדינת ישראל, והעברתם לראש חטיבה במטה, שעוסק בעיקר בבניית הכוח של השב"כ לעתיד. זה כמובן חשוב, אבל לא ברור מדוע דווקא אדם כזה מתמנה לעמוד בראש צח"מ (צוות חקירה מיוחד) באחת מהחקירות הכי רגישות שנוהלו בשב"כ אי פעם, כשזה לא תחום המומחיות המובהק שלו. האם האיש יידע לעמוד על שלו, גם אל מול סבב המינויים הבא לתפקיד ראש אגף? זה עוד חזון למועד.

״יום הכיפורים שלנו״

ירון אברהם דיווח בחדשות 12 שזיני השווה בכנס פנימי את האירוע ל-7 באוקטובר. גורמים אחרים שהיו באותו כנס אומרים כי זיני אכן ערך השוואה, במונחים של כישלון, והשתמש בדימוי של מלחמת יום כיפור. בשירות יש מי שמציעים להבין זאת כתיאור של מה שעלול להתברר אם החשדות יאומתו. ההשוואה כבר פורסמה. התנאי נשאר באותיות הקטנות.

פריצת הגדר ב-7 באוקטובר. גם מלחמת יום כיפור עלתה כדימוי

אם זיני סבור שהשירות בפיקודו החמיץ אירוע בסדר גודל כזה, יש לבדוק את הכישלון ואת כשירותו לעמוד בראשו. אם הממצאים שבידיו אינם מצדיקים את ההשוואה, יש לבדוק את כשירותו של ראש שירות שמגייס את טראומת 7 באוקטובר כדי להעניק לחשדות בלתי מבוססים משקל של אסון לאומי ולהכתים ציבור שלם.

אירונית במיוחד הדרך שבה שווק מינויו. דוח שזיני כתב לפני הטבח הוצג כאילו חזה את הפלישה. כפי שחשפנו אז, זו הייתה בדיקה טקטית של מוכנות לפשיטה מקומית, לבקשת מפקד אוגדת עזה. היא עסקה בין השאר במיקום מקלעים ומארבים ובנקודות תורפה. זיני לא תיקן את נתניהו כשהלה הפך אותה בדיעבד להתרעה מפני המתקפה.

אז ביקשו שנמנה את זיני כי ראה את מה שכולם החמיצו. עכשיו זיני מבקש עוד סמכויות בעקבות אירוע שהוא עצמו משווה לכישלון. בשני המקרים, הראיות היו צנועות בהרבה מהסיפור שסיפרו עליהן.

הממלכה קודמת למלך

ראש השב״כ לשעבר עמי איילון סיפר בנאומו בהבימה שהוזמן לפגישה עם זיני שנועדה להישאר חשאית והודלפה. מי הדליף, איננו יודעים. מי שרצה להציג את הפגישה כהכשר קיבל מאיילון גם את תוכנה.

שירות שבחקירת כישלון אפשרי שלו מערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי ומכתים ציבור אזרחים גדול ולגיטימי, אמר איילון, ״נכשל בתפקידו החשוב ביותר״. ״זאת עמדתי כפי שהוצגה לראש השירות״, הוסיף. ״הממלכה קודמת למלך״. כדאי לצרף גם את המשפט הזה לסיכום הפגישה.

זיני. שב"כ איננו צה"ל ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גורם שהכיר את זיני היטב משירותו הצבאי מספר שכבר לקראת המעבר לשב״כ הוזהר מפני הפער בין פיקוד צבאי לניהול שירות ביטחון. הוראה מראש הממשלה לא תפתור את הדילמות המשפטיות. ראש שירות צריך להבין מתי עליו לרסן את כוחו, גם כשהממונה עליו מבקש שיפעיל אותו.

בכיר לשעבר בשב״כ, הבקיא בנעשה בו, מעריך שזיני זקוק בעיקר לזמן. לדבריו, כשמקצים חוקרים רבים ומפעילים לחץ ממושך, אפשר למצוא ״משהו, אפילו קלוש, אפילו דקיק, אבל משהו להיאחז בו״. הזמן הזה מועיל גם לנתניהו. די ברצף חשדות כדי להקשות על הקמת ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות. התועלת המשותפת גלויה גם בלי לדעת אם תואמה.