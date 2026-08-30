, ובמהלך מאמצי הכיבוי נמצא אדם כבן 80 באחד הרכבים הבוערים. בתום פעולות הכיבוי נקבע מותו, המשטרה מסרה כי לפי שעה לא עולה חשד לפלילים. גופתו של נהג הרכב שנמצא נשלחה למכון לרפואה משפטית.

, ובמהלך מאמצי הכיבוי נמצא אדם כבן 80 באחד הרכבים הבוערים. בתום פעולות הכיבוי נקבע מותו, המשטרה מסרה כי לפי שעה לא עולה חשד לפלילים. גופתו של נהג הרכב שנמצא נשלחה למכון לרפואה משפטית.

לפי הערכה ראשונית מקור השריפה ברכב חשמלי, וככל הנראה מדובר בתאונה עצמית שבמסגרתה הרכב התנגש בקיר בחניון, התלקח וממנו האש התפשטה גם לכלי רכב נוספים. השריפה פרצה בקומה מינוס 1 בבניין בן 20 קומות ברחוב אח"י להב שבשכונת נווה חוף. מדובר בחניון תת-קרקעי שבו שתי קומות, המשותף לכמה בניינים. הוא התמלא בעשן והחל להתפשט לבניין, הדיירים הונחו להסתגר בדירות והחשמל בבניין נותק.

לפי הערכה ראשונית מקור השריפה ברכב חשמלי, וככל הנראה מדובר בתאונה עצמית שבמסגרתה הרכב התנגש בקיר בחניון, התלקח וממנו האש התפשטה גם לכלי רכב נוספים. השריפה פרצה בקומה מינוס 1 בבניין בן 20 קומות ברחוב אח"י להב שבשכונת נווה חוף. מדובר בחניון תת-קרקעי שבו שתי קומות, המשותף לכמה בניינים. הוא התמלא בעשן והחל להתפשט לבניין, הדיירים הונחו להסתגר בדירות והחשמל בבניין נותק.

לפי הערכה ראשונית מקור השריפה ברכב חשמלי, וככל הנראה מדובר בתאונה עצמית שבמסגרתה הרכב התנגש בקיר בחניון, התלקח וממנו האש התפשטה גם לכלי רכב נוספים. השריפה פרצה בקומה מינוס 1 בבניין בן 20 קומות ברחוב אח"י להב שבשכונת נווה חוף. מדובר בחניון תת-קרקעי שבו שתי קומות, המשותף לכמה בניינים. הוא התמלא בעשן והחל להתפשט לבניין, הדיירים הונחו להסתגר בדירות והחשמל בבניין נותק.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות השריפה. "לאחר שגורמי ההצלה כיבו את השריפה נקבע מותו של אדם שהיה ברכב וזהותו אינה ידועה בשלב זה", נמסר. כוחות משטרה גדולים מתחנת ראשון לציון החלו באיסוף ממצאים לבירור הנסיבות. הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות השריפה. "לאחר שגורמי ההצלה כיבו את השריפה נקבע מותו של אדם שהיה ברכב וזהותו אינה ידועה בשלב זה", נמסר. כוחות משטרה גדולים מתחנת ראשון לציון החלו באיסוף ממצאים לבירור הנסיבות. הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות השריפה. "לאחר שגורמי ההצלה כיבו את השריפה נקבע מותו של אדם שהיה ברכב וזהותו אינה ידועה בשלב זה", נמסר. כוחות משטרה גדולים מתחנת ראשון לציון החלו באיסוף ממצאים לבירור הנסיבות. הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי.