עיתון ה"ניו יורק טיימס" התנצל והסיר משפט מכתבה על הסרט התיעודי "נזק אגבי" (NAZA) בעקבות ביקורת על כך שהטקסט רמז כי הישראלים אינם קורבנות של מתקפת 7 באוקטובר. המשפט שהוסר קבע כי "הישראלים עדיין רואים את עצמם ברובם כקורבנות של 7 באוקטובר". מערכת העיתון הבהירה כי מדובר ב"שגיאת עריכה" וכי הטקסט המקורי "רמז בטעות כי החוויה של הישראלים כקורבנות טרור היא עניין של תפיסה". דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון טל נעים כתבה לעיתון: "מה שפרסמתם הוא פשוט גרסה ללא מסכה של היחס שהבעתם כלפי מדינת ישראל בשלוש השנים האחרונות".