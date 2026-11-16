ח"כ אחמד טיבי, מספר 2 ברשימה המשותפת, קרא בצהריים (שני) לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש השב"כ דוד זיני ואת מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות החשד שבלשכת ראש הממשלה היו מעורבים ב "שתילת מידע" על פרשת "גניבת הבחירות" - מהלך שהביא למעצרי פעילי רע"ם בבוקר הבחירות. טיבי כינה את לשכת נתניהו "מאפיה בירושלים" והוסיף: "אין מנוס מלחקור אותם, הם היו שותפים לניסיון הפיכה".

צפו בראשי הסיעות מדברים נגד ממשלת אחדות ( צילום: ערוץ הכנסת )

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן , מצידו, אמר בישיבת סיעתו כי הוא לא מאמין ב מגעים לממשלת אחדות עם מפלגת הליכוד , כינה אותם "מלכודת" והוסיף כי בעיניו, "נתניהו חייב לרדת מהבמה". כשנשאל בישיבת סיעתו אם אפשר להקים ממשלה ללא הליכוד, הוא הביע ביטחון.

"אנחנו נצליח כי אין שום אופציה אחרת ולכן נקים ממשלה יציבה לארבע שנים. אני עומד לימינו של גדי 24/7, ואם יצטרכו את עזרתי - אני זמין", אמר ליברמן. "אני מבין שהם מתקדמים בצורה ממש טובה. לא נפגשתי עם החרדים ומי שמנהל את המגעים איתם זה גדי והצוות שלו". בהמשך היום צפוי ליברמן להיפגש עם יו"ר ישר איזנקוט בכנסת.

אחריו דיבר יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. הוא אמר כי "נתניהו הפסיד בבחירות, והחובה שלנו היא להחליף אותו מהר. הפרסום על שתילת מידע כדי להזים את קמפיין הערבים גונבים את הבחירות הוא דגל שחור מעל האחדות. המסקנה היא שעם נתניהו לא עושים עסקים". הוא הוסיף: "גדי, אני קורא לך לזכור את לקחי בני גנץ. נתניהו הפר הבטחות ורמס הסכמות. מי שמפקיד בידיו שוב את הכוח - מסכן את עתידה של ישראל. האחדות האמיתית היא בגוש השינוי - מישראל ביתנו ועד למפלגות הערביות. 67 מנדטים. שש מפלגות".

גלריה יאיר גולן בישיבת הסיעה, היום. טען: "מי שמפקיד כוח בידי נתניהו מסכן את עתיד ישראל" ( צילום: שלו שלום )

גולן גם הזהיר כי "כל יום עלול להיות גורלי. כל דקה נוספת שהוא בשלטון הופכת אותו למסוכן יותר לישראל. נתניהו הולך ומתנתק מהמציאות. שיקול דעתו משובש, והוא עלול לגרור את ישראל למלחמה ללא מטרות מציאותיות ולה מחירים כבדים".

יוסף ג'בארין, יו"ר הרשימה המשותפת, התייחס בדבריו בישיבת הסיעה למה שהגדיר "ניסיון של ראש הממשלה ולשכתו לגנוב את הבחירות": "נחצה קו אדום. ראינו מעצרים בלתי חוקיים בהוראת לשכת רה"מ, והיינו עדים גם למסע הזה בשבוע האחרון. הרשימה המשותפת פנתה ליועמ"שית בבקשה לפתוח בחקירה פלילית. אנחנו קוראים לוועדת חקירה ממלכתית שתחקור את ההתנהלות של הלשכה ושל מוקדי השלטון - המשטרה ושב"כ. זה ניסיון הפיכה של ממשלת נתניהו על גבו של הציבור הערבי".

טיבי, כשנשאל מה עמדתו לגבי ממשלת אחדות של הליכוד וישר, השיב: "אנחנו ממליצים לאיזנקוט להקים ממשלה באופן מיידי. לא לקרטע, לא להביט אחורה. מי שחושב על אחדות - שיראה מה עלה בגורלו של גנץ. היום אי אפשר להוביל מהלכים בלי לתת חלק למשותפת או לרע"מ. אנחנו רוצים להקל ולא להקשות אבל יש לנו דרישות עבור הציבור ששלח אותנו לכנסת".

סגן המפכ"ל יבדוק את התנהלות לשכת מפקדו

ראשי הסיעות מכנסים אותן היום כשברקע החשד שהתגלה אמש ולפיו בלשכת ראש הממשלה היו מעורבים ב"שתילת מידע" על "גניבת הבחירות" - פרשה שהביאה למעצר פעילי רע"ם ביום הבחירות. בצהריים נחשף כי "המקור" הוא דניאל (דני) גרינברג, עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי. אותו, על פי החשד, חיברה לשכת ראש הממשלה ללשכת המפכ"ל ערב לפני הבחירות, מה שהוביל לאותו מעצר.

כהנא ושמחה רוטמן היום. מחר הח"כ מישר צפוי להיבחר ליו"ר הכנסת ( צילום: שלו שלום )

מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי הודיע כי הנחה לבדוק את ההתנהלות. את הבדיקה יוביל סגנו. "הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה. הסמפכ"ל יביא את מסקנותיו בפני המפכ"ל תוך שבוע", נמסר.