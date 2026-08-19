אוסטרליה זימנה את השגריר הישראלי במדינה בשל החלטת צה"ל לא לחקור את מותה של עובדת סיוע אוסטרלי שלקחה חלק בפעילות ארגון הסיוע הבינלאומי "המטבח המרכזי העולמי" (WCK) ונהרגה ברצועת עזה ב-1 באפריל 2024. שבעה מעובדי הארגון נהרגו אז מירי שבוצע לעבר רכבי WCK. תחקיר צה"ל קבע כי החלטות המפקדים לא חצו את הרף הפלילי, וזאת לנוכח רצף הסימנים המחשידים ומכלול הנסיבות המבצעיות. לפיכך, הוחלט כי לא קיים חשד סביר לביצוע עבירה פלילית שמצדיק פתיחה בחקירה או בנקיטת צעדים נוספים. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג אמרה כי "החלטה זו רחוקה מלהספיק", והוסיפה כי קנברה "זועמת" על כך.