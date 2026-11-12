בית משפט השלום באשקלון האריך בחמישה ימים את מעצרן של שלוש הגננות שחשודות באלימות והתעללות בפעוטות מגיל שמונה חודשים עד שלוש שנים במעונות הפרטיים "זוזו" בעיר. הגננות החשודות הן סבטלנה בוז'דומוב, טטיאנה פלטניקוב ואנסטסיה סופרונובה. מנהלת המעונות, שנעצרה גם היא, טרם הובאה לדיון בעניינה. גננת נוספת שנעצרה שוחררה בתחנה. השופטת חן בן חיים אמרה בדיון: "ההתעללות התנהלה בשיטתיות. יש חבלות לא קלות. היא נוטלת בידיה תינוק אחד, מטלטלת אותו וזורקת לתוך הלול ומיד בלי לבזבז זמן ניגשת לתינוק השני שגם אותו היא מטלטלת, מכה וזורקת אותו אל הלול".