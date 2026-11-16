משלחת ישראלית בראשות מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, קיימה היום שיחות באיחוד האמירויות עם מנכ"ל חברת פליי דובאי ועם גורמי תעופה ואבטחה מקומיים. מטרת הצדדים היא להגיע להסכם תוך חודש, מה שיאפשר לפליי דובאי להתחיל למכור כרטיסים למרץ ואפריל 2027. באמירויות תולים את חזרתן של החברות הישראליות - בחידוש הטיסות של פליי דובאי לישראל. במקביל התקיימו שיחות עם גורמי הביטחון באיחוד האמירויות, כדי להגיע להבנות ביטחוניות שיספקו את שב"כ ויאפשרו את חידוש הטיסות הישראליות למדינה. אחת האפשרויות שעלו היא פשרה בעניין הבידוק הביטחוני, שתכלול שימוש בטכנולוגיות המקבילות לסריקת CT ומקובלות בעולם.