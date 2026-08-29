ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את ההתפרעויות האלימות בכפרים קוסרה וג'לוד בשומרון, וכינה את הפורעים "קומץ". "אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוסרה וג׳לוד על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצה"ל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם", מסר עם צאת השבת. הוא הוסיף: "כוחות הביטחון פעלו במהירות, החרימו שלושה כלי רכב, והביאו לסיום האירוע תוך זמן קצר. צה"ל, השב"כ והמשטרה מנהלים חקירה נמרצת בשטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עימם את הדין בהקדם".