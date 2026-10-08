שר האוצר

בצלאל סמוטריץ'

איים על מצרים ביום שבו ציינה הממשלה את אירועי 7 באוקטובר, ואמר בריאיון כי "אם הם יתקפו - אין סיני". דבריו עוררו כצפוי סערה ב

מצרים