שר האוצר בצלאל סמוטריץ' איים על מצרים ביום שבו ציינה הממשלה את אירועי 7 באוקטובר, ואמר בריאיון כי "אם הם יתקפו - אין סיני". דבריו עוררו כצפוי סערה במצרים, וערוץ אל-קאהרה אל-אחבאריה ציטט מקור מצרי שתואר כ"יודע דבר" שאמר כי "מצרים מסוגלת להגן על שטחה ולשמר את עצמאותה מול כל איום".
סמוטריץ' מסר את הדברים בריאיון שנערך בביתו לפלטפורמה החרדית "השטיבלאך". הוא טען אז כי יש לעודד התיישבות ברצועת עזה ובלבנון: "איפה שאין התיישבות אין צבא ואין ביטחון. אנחנו צריכים לכבוש את כל עזה ולא לפחד. זו ארץ ישראל. מה יגרום למצרים לא לתקוף אותנו? ההבנה שאם הם יתקפו אין סיני, אבל אין, לא חוזר. אותו דבר לבנון. זה המחיר", אמר.
המקור המצרי אמר לערוץ אל-קאהרה אל-אחבאריה כי "הצהרותיו של השר הישראלי הן ניסיון בוטה להשתמש ברטוריקה ריקה ומסלימה כדי להשיג מטרות הנוגעות לבחירות. מצרים לא תקבל את גרירת שמה לפופוליזם פוליטי. אנחנו לא מתערבים בענייניה הפנימיים של אף מדינה. הקהילה הבינלאומית מכירה בכך שהכיבוש הישראלי (כך במקור - לב"א) נושא באחריות להפיכת תנאי המחיה בעזה לכמעט בלתי אפשריים. לא נקבל עקירת פלסטינים מאדמתם". גם בערוץ אל-ערביה הסעודי ציטטו את דבריו של סמוטריץ', אז נכתב כי "איומים אלה הושמעו בניסיון לנצל את הסוגייה המצרית כתעמולת בחירות".
הערוץ הסעודי שוחח עם מומחים צבאיים ואסטרטגיים ממצרים, שתקפו את סמוטריץ' וטענו כי דבריו "משקפים חוסר בשלות פוליטית". לדבריהם, כפי שצוטטו ב-6 באוקטובר, במצרים בדיוק ציינו את "הניצחון במלחמת יום הכיפורים". המומחים הדגישו בשיחתם כי הריבונות המצרית על סיני היא קו אדום שלא נתון לדיון, והזהירו: "לכוחות המצרים יש את היכולת להגן על שטח מצרים. רטוריקה שמאיימת על היציבות האזורית מערערת את הסכם השלום".
אחד המומחים שבחר לדבר בשמו, מוחמד א-דסוקי, דרש מממשלת ישראל להשמיע "עמדה ברורה וחד משמעית" בעקבות דברי סמוטריץ'. "מצרים מחויבת לשלום, אבל מציבה את ההגנה על שטחה וגבולותיה בראש סדר העדיפויות. צריך להתייחס ברצינות לכל איום מבכיר ממשלתי. על ישראל להבהיר את עמדתה", אמר. מומחה אחר, איימן עבד אל-מחסן, אמר: "רטוריקה קיצונית ופזיזות לא יאיימו על סיני, אלא יסכנו את עצם קיומה של ישראל".
גופי תקשורת ערביים נוספים הדהדו את דבריו. באל-קודס אל-ערבי הודגש כי "סמוטריץ' מאיים על מצרים", וציטטו גורמים מצרים שהשיבו כי אם יהיה עימות "לא תהיה ישראל". גם באל-אחבאר הלבנוני נכתבו דברים דומים.