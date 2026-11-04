חברת הקונגרס הרפובליקנית אנה פאולינה לונה, מבעלות בריתו הבולטות של הנשיא דונלד טראמפ, ניצחה בבחירות לבית הנבחרים בפלורידה את הדמוקרטית לילה גריי, כך לפי הכרזת אתר הניתוחים Decision Desk HQ. לונה שרדה מרוץ צמוד במיוחד במחוז ה-13, שבו ניצח טראמפ ב-2024 בפער של יותר מ-13 אחוזים, ושגבולותיו שורטטו מחדש כדי לחזק את הרפובליקנים. לאחר ספירת יותר מ-95% מהקולות הובילה לונה בפער של פחות מנקודת אחוז, תוצאה המשקפת דווקא התחזקות ניכרת של הדמוקרטים במחוז. לפי שעה הדמוקרטים זכו ב-46 מושבים בבית הנבחרים, מול 21 של הרפובליקנים.