פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד דר הרחוב יגאל בוסקילה, בן 19 מירושלים, בגין שלושה אישומים של ביצוע עבירות של כליאת שווא, איומים, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה, פגיעה בפרטיות והחזקת סכין שלא כדין. על פי האישום, בשלושה מקרים שונים באוגוסט האחרון התקרב בוסקילה לקטינים (בני 10, 15 ו-17) בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, הציג עצמו כעבריין משוחרר, ואילץ אותם להתלוות אליו. באחד המקרים הוא הוביל את יהלי בן ה-10 למקלט בבני ברק, ובמקרה אחר איים על קטינות ושלף סכין. במקרה נוסף הוא איים על בן 15 בבאר שבע שייסע איתו לערד. כשהנער הלך איתו למקלט לבקשתו, בוסקילה שלף סכין.