רוכב אופנוע בן 19 נהרג היום (שלישי) בכביש 12, בין אילת לצומת סיירים, לאחר שהחליק. הדיווח התקבל בשעה 17:43 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו בזירה. 338 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה.

רוכב אופנוע בן 19 נהרג היום (שלישי) בכביש 12, בין אילת לצומת סיירים, לאחר שהחליק. הדיווח התקבל בשעה 17:43 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו בזירה. 338 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה.

רוכב אופנוע בן 19 נהרג היום (שלישי) בכביש 12, בין אילת לצומת סיירים, לאחר שהחליק. הדיווח התקבל בשעה 17:43 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו בזירה. 338 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה.