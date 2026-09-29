רוכב אופנוע בן 19 נהרג היום (שלישי) בכביש 12, בין אילת לצומת סיירים, לאחר שהחליק. הדיווח התקבל בשעה 17:43 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו בזירה. 338 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה.
פרמדיק מד"א דניאל קוטוב, סיפר: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
לפנות בוקר, נהרג סאמר רבאח, בן 30 מדיר חנא, לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65, סמוך ליישוב עילבון שבגליל העליון. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. שעות לאחר מכן, נער בן 19 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון בשטח סמוך לפצאל. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.