ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא ביום רביעי הקרוב ל ביקור בזק בארצות הברית כדי לנאום בכינוס השנתי של העצרת הכללית באו"ם. נתניהו ינחת בארצות הברית רק ביום חמישי בבוקר ונאומו מתוכנן להתחיל בשעה 14:00 שעון ניו יורק (21:00 שעון ישראל). באופן חסר תקדים, נתניהו ישהה בניו יורק במשך כמה שעות בלבד, לא ילון בה וימריא חזרה לישראל בערב. נתניהו לא ייקח איתו עיתונאים במטוס.

גלריה בנימין ושרה נתניהו בכניסה לכנף ציון ( צילום: אבי אוחיון/ לע״מ )

"הפתעות" בנאום בנושא איראן. נתניהו באו"ם ( צילום: REUTERS/Jeenah Moon )

נתניהו צפוי לנחות במטוס כנף ציון בשדה תעופה צבאי בניו ג'רזי או בנמל התעופה ניוארק בעיר, ולא בנמל התעופה JFK. זאת בשל קשיים בתיאום מול הרשויות האמריקניות וגם מחשש שראש העיר זוהראן ממדאני יורה לכנף ציון להמריא מיד מהשדה ולא להמתין שם עד לשובו של נתניהו. בשל כך, הוחלט שהמטוס ינחת במדינת ניו ג'רזי.

גורמים שמעורים בנושא מעריכים שנתניהו החליט לקצר דרמטית את ביקורו בניו יורק ולא ללון בה מחשש להפגנות. נתניהו כבר ביטל עצירה מתוכננת בטקסס במטרה לפגוש שם את אילון מאסק. גורם ישראלי התייחס לביטול הפגישה עם מאסק ואמר כי "היו אתגרים בתיאום. גם הצורך בנחיתת תדלוק, וגם כי האמריקנים פחות אוהבים תיאומים ברגע אחרון".

כפי שכבר פורסם, נתניהו לא ייפגש במהלך הביקור עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם טרם נקבעו לו פגישות אחרות בעיר. הנשיא האמריקני צפוי להיפגש הערב עם ראש עיריית ניו יורק ממדאני באחוזת גרייסי, מעון ראש העיר כשהפגישה תהיה סגורה לתקשורת. הנשיא האמריקני, שנפגש עם ראש הממשלה לא מעט מאז חזרתו לבית הלבן, נואם בעצרת האו"ם כבר בשלישי, אך מיד לאחר מכן צפוי לחזור לוושינגטון כדי להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג.

פגישה סגורה לתקשורת. טראמפ עם ממדאני ( צילום: AP Photo/Evan Vucci )

ובחזרה לנתניהו, ככל הנראה ראש הממשלה ייפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. יש ניסיון לקבוע לו פגישות גם עם מנהיגים זרים שנמצאים בעיר, אך בשל הלו"ז הצפוף יש קושי רב לתאם אותם. גורם בממשל האמריקני אמר כי נוכחותו של נתניהו בארצות הברית תהיה מצומצמת בשל הבחירות הקרבות בישראל.