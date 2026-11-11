שגריר רוסיה בארצות הברית, אלכסנדר דרצ'ייב, הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 66. כך הודיע הערב (רביעי) משרד החוץ הרוסי, שלא מסר פרטים על נסיבות מותו. דרצ'ייב, דיפלומט ותיק שהתמחה ביחסי מוסקבה עם מדינות צפון אמריקה, מונה לתפקידו במרץ 2025, לפני כשנה ושמונה חודשים.
בהודעת האבל שפרסם משרד החוץ במוסקבה נכתב כי "הלך לעולמו דיפלומט יוצא דופן, מנהיג מנוסה, עמית טוב ומורה דרך". עוד תואר דרצ'ייב כ"איש מקצוע מהמעלה הראשונה ומומחה מבריק לענייני ארה"ב". בשלב זה לא פורסם מי צפוי להחליפו בתפקיד.
דרצ'ייב מונה לשגריר בוושינגטון על ידי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במרץ אשתקד, והחליף את אנטולי אנטונוב, שסיים את כהונתו באוקטובר 2024. מינויו הגיע בתקופה שבה רוסיה וארה"ב ניסו לחדש את ערוצי התקשורת ביניהן לאחר שנים של הידרדרות ביחסים, ובצל המלחמה באוקראינה. זמן קצר לפני מינויו קיימו נציגי שתי המדינות שיחות באיסטנבול, שעסקו בין היתר בהסדרת פעילותן של הנציגויות הדיפלומטיות.
לדרצ'ייב היה ניסיון דיפלומטי עשיר, ובמהלך הקריירה שלו שירת בכמה תפקידים בשגרירות רוסיה בוושינגטון. בין 2014 ל-2021 כיהן כשגריר רוסיה בקנדה, ולאחר מכן שב למוסקבה ועמד בראש המחלקה לענייני צפון אמריקה במשרד החוץ הרוסי. קודם לכן עסק במחקר אקדמי בתחום ההיסטוריה והפוליטיקה האמריקנית, והצטרף לשירות הדיפלומטי הרוסי בשנת 1992.
על פי דברים שמסר בשנה שעברה ל"מוסקבה טיימס" בוריס בונדרב, דיפלומט רוסי לשעבר שהתפטר מתפקידו בז'נבה במחאה על הפלישה הרוסית לאוקראינה, דרצ'ייב נחשב לבן טיפוחיו של יורי אושקוב, יועצו של פוטין לענייני מדיניות חוץ. אושקוב נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעיצוב מדיניות החוץ של הקרמלין ובניהול הקשרים הדיפלומטיים של רוסיה עם ארה"ב.