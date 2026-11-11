בארצות הברית, אלכסנדר דרצ'ייב, הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 66. כך הודיע הערב (רביעי) משרד החוץ הרוסי, שלא מסר פרטים על נסיבות מותו. דרצ'ייב, דיפלומט ותיק שהתמחה ביחסי מוסקבה עם מדינות צפון אמריקה, מונה לתפקידו במרץ 2025, לפני כשנה ושמונה חודשים.

בארצות הברית, אלכסנדר דרצ'ייב, הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 66. כך הודיע הערב (רביעי) משרד החוץ הרוסי, שלא מסר פרטים על נסיבות מותו. דרצ'ייב, דיפלומט ותיק שהתמחה ביחסי מוסקבה עם מדינות צפון אמריקה, מונה לתפקידו במרץ 2025, לפני כשנה ושמונה חודשים.

בהודעת האבל שפרסם משרד החוץ במוסקבה נכתב כי "הלך לעולמו דיפלומט יוצא דופן, מנהיג מנוסה, עמית טוב ומורה דרך". עוד תואר דרצ'ייב כ"איש מקצוע מהמעלה הראשונה ומומחה מבריק לענייני ארה"ב". בשלב זה לא פורסם מי צפוי להחליפו בתפקיד.

בהודעת האבל שפרסם משרד החוץ במוסקבה נכתב כי "הלך לעולמו דיפלומט יוצא דופן, מנהיג מנוסה, עמית טוב ומורה דרך". עוד תואר דרצ'ייב כ"איש מקצוע מהמעלה הראשונה ומומחה מבריק לענייני ארה"ב". בשלב זה לא פורסם מי צפוי להחליפו בתפקיד.

בהודעת האבל שפרסם משרד החוץ במוסקבה נכתב כי "הלך לעולמו דיפלומט יוצא דופן, מנהיג מנוסה, עמית טוב ומורה דרך". עוד תואר דרצ'ייב כ"איש מקצוע מהמעלה הראשונה ומומחה מבריק לענייני ארה"ב". בשלב זה לא פורסם מי צפוי להחליפו בתפקיד.