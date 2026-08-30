ארגון שוטרי רשות הנמלים בדימוס של ניו יורק דורש מראש העיר, זוהראן ממדאני, וממושלת המדינה, קאת'י הוקול, שלא להגיע לטקס הזיכרון ה-25 לפיגועי התאומים ב-11 בספטמבר בגראונד זירו. במכתבים ששיגר נשיא הארגון, ג'ון מקדביט, בשם 600 חבריו, נכתב לממדאני כי "אנחנו לא מאמינים שזכיתם בזכות לעמוד בגראונד זירו לצדנו, המשפחות, הניצולים ועמיתינו המגיבים הראשונים", והוסיף כי נוכחותו במקום תגרום ל"כאב עמוק". בארגון נימקו את הדרישה מממדאני בהתבטאויות עוינות כלפי כוחות אכיפת החוק וביחסו לישראל. הדרישה מצטרפת לעצומה אונליין, שעליה חתמו עשרות אלפי בני אדם בקריאה להרחיק את ממדאני מהאירוע. ממדאני והוקול מסרו כי יגיעו כמתוכנן לטקס.