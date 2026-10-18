מתממשת בעיקר אצל השכנות, יוון, קפריסין וטורקיה - אבל עדיין לא בישראל. מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, הסביר הבוקר (ראשון) בריאיון לאולפן ynet כי "הצפי לגשם לא משתנה - אלא רק מתעכב. אנחנו מצפים בנובמבר לאירועי גשם אפילו קיצוניים". עם זאת, אמר: "המסר לשבוע הקרוב הוא שזה היום האחרון של הגשם, הייתי אפילו נזהר ואומר עד יום הבחירות - לא רואים גשם".

מתממשת בעיקר אצל השכנות, יוון, קפריסין וטורקיה - אבל עדיין לא בישראל. מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, הסביר הבוקר (ראשון) בריאיון לאולפן ynet כי "הצפי לגשם לא משתנה - אלא רק מתעכב. אנחנו מצפים בנובמבר לאירועי גשם אפילו קיצוניים". עם זאת, אמר: "המסר לשבוע הקרוב הוא שזה היום האחרון של הגשם, הייתי אפילו נזהר ואומר עד יום הבחירות - לא רואים גשם".