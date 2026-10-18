הציפייה לחורף קשה בחסות תופעת ה"סופר אל ניניו" מתממשת בעיקר אצל השכנות, יוון, קפריסין וטורקיה - אבל עדיין לא בישראל. מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, הסביר הבוקר (ראשון) בריאיון לאולפן ynet כי "הצפי לגשם לא משתנה - אלא רק מתעכב. אנחנו מצפים בנובמבר לאירועי גשם אפילו קיצוניים". עם זאת, אמר: "המסר לשבוע הקרוב הוא שזה היום האחרון של הגשם, הייתי אפילו נזהר ואומר עד יום הבחירות - לא רואים גשם".
גבעתי הסביר כי בדומה לסוף השבוע, הגשם ירד הבוקר בעיקר בגליל המערבי ובחוף הצפוני - ולא בכל הארץ. משעות הבוקר ירדו גשמים באזורים נרחבים בצפון ובמישור החוף - עד אזור גוש דן. בכפר חסידים שליד חיפה נמדדו 10 מ"מ גשם, בתל אביב ירדו 7 מ"מ, בחדרה ובנימינה 5 מ"מ, ובצפת ובעכו - 3 מ"מ.
ככל הנראה בעקבות מזג האוויר נגרמה הפסקת חשמל באזור חדרה, לאחר שפרצה שריפה בשנאי על עמוד חשמל במרכז העיר. מחברת החשמל נמסר כי "צוותים נמצאים במקום ופועלים לתיקון התקלה ולהשבת אספקת החשמל בהקדם. הצפי להשבת אספקת החשמל הוא 18:00".
ד"ר גבעתי אמר כי "בסוף השבוע ירדו 15 מ"מ של גשם בגליל, כמויות משמעותיות. בהמשך השבוע יהיה נוח ובלי גשם עם טמפרטורות של 25° במרכז. אנחנו מחכים באמת לסתיו האמיתי". הגשם הגדול, לדבריו, קורה בעיקר "מסביבנו". הוא הסביר: "ראינו את האסון שהיה באיסטנבול עם נפגעים ובאמת כמויות גשם שלא מדדו שם מעולם וראינו מה קורה ביוון. בינתיים אצלנו עוד לא ככה חווינו באמת עונה גשומה באמת, רק בצפון, אבל זה יגיע, אם לא בסוף אוקטובר אז אולי בתחילת נובמבר".
באשר לבחירות בשבוע הבא, ד"ר גבעתי העריך בזהירות כי ביום שלישי לא צפוי גשם אלא "מזג אוויר נוח, שלא ימנע מאף אחד לצאת ולבצע את החובה הדמוקרטית. אז אפשר לומר שתחזית ראשונית אומרת שיום הבחירות ללא גשם, אבל אני עדיין מסייג את זה כי זה עוד כמה תשעה ימים. אבל כרגע - לא רואים גשם באופק".
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ועדת האקלים של האקדמיה הלאומית למדעים העריכה כי "אל ניניו" עשוי להגביר את הסיכון לגשמים עוצמתיים, הצפות ושיטפונות בישראל - אך לא מבטיח חורף גשום. ד"ר גבעתי הסביר כי התופעה המתחזקת עומדת בציפיות בעיקר בסביבה שקרובה לישראל. "זה באמת לא אצלנו, אלא עיקר הגשמים ירד במדינות שכנות, כמו יוון, קפריסין וטורקיה", אמר. "אנחנו עדיין רואים במודלים שזה יגיע, אין ספק שאוקטובר הוא פחות מהציפיות, אבל הצפי הוא שבסוף האוויר הקר הזה יותר של הסופר אל ניניו יגיע - גם אלינו".
הוא הוסיף: "כרגע צריך עוד קצת סבלנות, זה יגיע, אם לא באמצע סוף אוקטובר - אז בתחילת נובמבר. אז כרגע הצפי לא משתנה. בינתיים הסתיו קריר מהרגיל, אבל אין ספק שהוא לא גשום. אנחנו מצפים בנובמבר לאירועי גשם אפילו קיצוניים, אך זה צפי ותחזית. אנחנו רואים שלפעמים זה מתפספס למדינות השכנות. הצפי קצת מתעכב - אבל יגיע".