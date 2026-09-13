שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה בעקבות שריפה שפרצה באזור. רשות הטבע והגנים עדכנה כי כלל המטיילים פונו ממסלולי הטיול בשמורה. פקחי רשות הטבע והגנים פועלים לכיבוי האש, והועלתה דרישה לסיוע בכוחות כיבוי אש.

שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה בעקבות שריפה שפרצה באזור. רשות הטבע והגנים עדכנה כי כלל המטיילים פונו ממסלולי הטיול בשמורה. פקחי רשות הטבע והגנים פועלים לכיבוי האש, והועלתה דרישה לסיוע בכוחות כיבוי אש.

שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה בעקבות שריפה שפרצה באזור. רשות הטבע והגנים עדכנה כי כלל המטיילים פונו ממסלולי הטיול בשמורה. פקחי רשות הטבע והגנים פועלים לכיבוי האש, והועלתה דרישה לסיוע בכוחות כיבוי אש.