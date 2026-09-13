שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה בעקבות שריפה שפרצה באזור. רשות הטבע והגנים עדכנה כי כלל המטיילים פונו ממסלולי הטיול בשמורה. פקחי רשות הטבע והגנים פועלים לכיבוי האש, והועלתה דרישה לסיוע בכוחות כיבוי אש.
שמורת הטבע תל דן משתרעת על פני שטח זעיר – 481 דונם בלבד. למרות זאת, בזכות מיקומה בין הר החרמון, רמת הגולן ועמק החולה, התקבצו בה מינים של צמחים ובעלי חיים ממגוון סוגים והיא מהווה בית גידול לח ייחודי מאוד. טיול בשמורת תל דן מאפשר ליהנות ממנו במשך כל השנה שכן הזרימה בנחל חזקה ומרשימה, ובימי הקיץ החמים המסלול מוצל ונעים.
המסלול מונגש כולל הליכה בינות צמחייה על גשרי עץ ולאורך הנחל, תל עתיק מימי התנ"ך ובו נותרו שרידים של סוללה אדירה ושער כנעני מתקופת הברונזה המתנשאת לגובה של יותר מ-10 מטרים, וטחנת קמח נטושה.
נחל דן הוא הגדול והחשוב מבין שלושת מקורות הירדן. ספיקת מעיינותיו, המגיעה ל-238 מיליון מ"ק בשנה, דומה לשפיעת מעיינות הנחלים חרמון (הבניאס) ושניר (החצבאני) גם יחד. שטח אגן הניקוז הטבעי של הנחל קטן מאוד, ולמעשה מקור כל המים שזורמים בו - במעיינות בלבד. זו הסיבה לטמפרטורה הנמוכה והקבועה של מימיו, כ-14.5 מעלות, ולאיכותם הגבוהה של המים.