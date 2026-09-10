החשש לגורלו של טאהר גבר לאחר שאלמונים פרסמו הודעה ברשתות החברתיות שבה נכתב: "חטפנו אותו, רצחנו אותו, ושמנו בטון מעל הקבר שלו".

החשש לגורלו של טאהר גבר לאחר שאלמונים פרסמו הודעה ברשתות החברתיות שבה נכתב: "חטפנו אותו, רצחנו אותו, ושמנו בטון מעל הקבר שלו".

החשש לגורלו של טאהר גבר לאחר שאלמונים פרסמו הודעה ברשתות החברתיות שבה נכתב: "חטפנו אותו, רצחנו אותו, ושמנו בטון מעל הקבר שלו".