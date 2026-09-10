תעלומה בצפון: שריף טאהר, בן 21 משפרעם, נעדר כבר 35 ימים ואין כל מידע באשר למקום הימצאו. המשטרה חושדת שהצעיר נחטף ונרצח ושגופתו נקברה במקום לא ידוע.
החשש לגורלו של טאהר גבר לאחר שאלמונים פרסמו הודעה ברשתות החברתיות שבה נכתב: "חטפנו אותו, רצחנו אותו, ושמנו בטון מעל הקבר שלו".
מוקדם יותר היום (חמישי) שוחרר צעיר מהעיר מרר שבצפון שהיו עצור במשך כ-30 יום בחשד למעורבות בהיעלמותו של הצעיר.
עו"ד באסל פלאח, שייצג את המשוחרר, מסר: "העצור הוא חבר של שריף. הוא נעצר משום ששריף נראה לאחרונה כשהיה אצל חברו, אך הוא הכחיש כל קשר לפגיעה בו והביע תקווה ששריף יחזור למשפחתו בשלום. הוכחתי בבית המשפט שאין בסיס לחשדות נגדו". המשטרה עצרה חשודים נוספים, אך גם הם שוחררו בהמשך.
לפי החשד, טאהר פותה להגיע לאזור היישוב עילוט ושם הוצתה מכוניתו. הוא לא נמצא בתוך הרכב, ומאז נעלמו עקבותיו. בני משפחתו של הצעיר ממשיכים להמתין לתשובות ולכל פרט שיוכל לשפוך אור על גורלו.
אזרחים ערבים אמרו: "אנו מפחדים שהאירוע יהפוך לתופעה במקרים אחרים. מקרה כזה יכול לצערנו לחזור על עצמו".