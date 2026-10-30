במערכת הפוליטית עסקו מאז פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 בירידה המשמעותית של הקואליציה היוצאת (מ-64 מנדטים אחרי הבחירות לכנסת ה-25 ל-53) ושל ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד (מ-32 מנדטים בכנסת ה-25 ל-27). מהעבר השני בולטת במיוחד הקריסה של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד. בכנסת היוצאת היו לרשימה של לפיד 24 מנדטים. כעת, אחרי האיחוד עם יו"ר ביחד נפתלי בנט שהניב לשניים יחד 12 מנדטים, יכהנו בכנסת החדשה רק חמישה חברי כנסת מטעם יש עתיד. למרות כל אלה, לפיד כתב הבוקר (שישי): "ניצחנו".

נאומי בנט ולפיד אחרי פרסום המדגמים ( צילום: עידו ארז )





כאמור, האיחוד בין לפיד לבנט הצליח להכניס לכנסת שתושבע ב-10 בנובמבר 12 מועמדים. פרט לבנט, נבחרו לכהן מבין אנשיו במסגרת האיחוד שישה מועמדים: קרן טרנר, לירן אבישר בן-חורין, מיכל הירש נגרי, איתן גינזבורג, יונתן שלו וברוריה נעים ארמן. מתוך רשימת יש עתיד נכנסו פרט ללפיד ארבעה מועמדים בלבד: מירב בן ארי, נעם תיבון, מירב כהן ורם בן ברק.

"גם אני רציתי ניצחון מהיר, מיידי, כזה שהולכים איתו לישון. זה לא מה שקיבלנו", כתב הבוקר לפיד לאחר פרסום התוצאות הסופיות. הוא הוסיף: "מה כן קיבלנו? 77.7% הצבעה, המספר הגבוה ביותר מאז 1999. העם בא. נתניהו קיבל 53 מנדטים. התרסקות. אפילו מהמספר הקטן הזה, 12 מנדטים הם של מפלגות שמודיעות שהן לא ציוניות. נשארו לו 40. זה מה שיש לו. מה שהוא לא יעשה, אין לו מאיפה להביא ממשלה".

לפיד לא התייחס במילה למפלה האישית, וציין לנוכח התוצאות: "אז ניצחנו. זה לא ניצחון בנוקאאוט. זה ניצחון בנקודות. גם אותו סופרים. ניצחון זה ניצחון". הוא כתב עוד: "עכשיו מגיע הדבר הקשה באמת: לנסות להקים ממשלה. אנחנו חייבים את זה למי שעמד בתור ביום שלישי, למי שטס במיוחד, למי שעמד מחוץ לקלפי שמונה שעות ושכנע אנשים. זה לא מדע מדויק ואפילו לא מכונאות, זה הליך פוליטי מסובך. אבל יש לנו דבר אחד שלא היה לנו ביום שני בבוקר: רוב ישראלי עצום שהודיע שזה מה שהוא רוצה. אז אני צריך לבקש מכם משהו שקשה לבקש מישראלים: סבלנות".

הנבחרים של יש עתיד (מימין): לפיד, בן ארי, תיבון, כהן ובן ברק ( צילום: יהב טרודלר )

בליכוד חזו את ההתרסקות הצפויה של לפיד, ולעגו לו פעם אחר פעם במליאת הכנסת לפני החלטתו לחבור לבנט ברשימה מאוחדת. אחד מחוזי הנפילה של לפיד היה לא אחר מאשר ראש הממשלה נתניהו. בפברואר 2025 אמר נתניהו מעל במת הכנסת: "אני רוצה לתת עצה אישית לח"כ לפיד. באת הנה לכנסת הנוכחית עם 24 מנדטים, אתה צולל וייתכן שלא תעבור את אחוז החסימה. אתה טועה, מטעה ומסית. רק מהדהד את תעמולת החמאס הכוזבת ופוגע במשפחות החטופים ובשחרור החטופים".

נתניהו השמיע דברים דומים בנאום בכנסת בינואר השנה. לדבריו, "לפני שנה וחצי, עמד פה ראש האופוזיציה. ויש סיבה למה אתה מקבל ארבעה, חמישה מנדטים. כי הציבור מבין מה שאני הולך להגיד. אתה אמרת לי: 'ראש הממשלה לא יישאר ממך כלום. לא יהיה מוזיאון על שמך. לא תהיה כיכר על שמך. לא תהיה מזרקה על שמך'. זה לא מעניין אותי, זה מעניין אותך".