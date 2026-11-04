האב השכול יוסי כהן נפגש עם יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, ימים בודדים אחרי שהפגין מתחת לביתו, כינה אותו "בוגד" וצעק "רצחת את הבן שלך". כהן ביקש להתנצל בפני איזנקוט על הדברים שאמר מחוץ לבית, והסביר כי "לפני כמה ימים הטחתי דברים קשים ונוראיים בו ובבני משפחתו. אני מבקש להתנצל קודם כל בפני גל הי״ד, בפני חנה ובפני גדי. כמו כן, אני רוצה לקרוא לכולם - חברי כנסת, עוזרים ובוחרים, לא לנהוג באלימות, לקבל את הדעה השונה". בנו של כהן, עמית, נרצח ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, בעת שהגן על בת זוגו נורל מנצורי ואחותה רויה, שנרצחו גם הן במתקפת החמאס.