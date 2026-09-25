רס"ר (מיל') נדב קלי (24) מהר חלוץ ורס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים, לוחמי גדוד 7007 מחטיבה 16, נהרגו אתמול בפיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. כך התיר לפרסם הבוקר (שישי) דובר צה"ל. מפרטי האירוע עולה כי השניים נהרגו כתוצאה מתקלה מבצעית ברחפן שהתפוצץ. על פי נתוני צה"ל, מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים.
הלוחמים, ששהו במוצב סמוך לבית חאנון, הטיסו שני רחפנים. השיגור הראשון היה מוצלח והגיע ליעדו. במהלך הפעילות השנייה, נשלח רחפן נוסף שהתרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אליו, ומסיבה שאינה ברורה - הוא התפוצץ עליהם. הלוחמים טופלו בשטח ופונו במצב אנוש במסוק לבית חולים בישראל - שם נקבע מותם.
האירוע נחקר וכלל הכיוונים נבדקים, כולל אם הפיצוץ נגרם בעקבות שיבושים בתקשורת. לעת עתה, עד קבלת ממצאים, הופסק השימוש בסוג הרחפנים שהתפוצץ.
בחודש יוני האחרון, ראאד אבו אלקיעאן, תושב חורה אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה בג'בליה ברצועת עזה. עובדי הקבלן לא הוכרו כחללי צה"ל, אף שעבדו עבור הצבא. במותם, הם זוכים להכרה שונה, מצמצמת, כ"חללי פעולות איבה" ולא כ"חללי צה"ל ומערכות הביטחון".
חלל צה"ל האחרון ברצועה, הוא סמ"ר עפרי יפה, שנפל ב-18 בפברואר מירי דו-צדדי בחאן יונס. יפה, לוחם חטיבת הצנחנים ממושב היוגב שבעמק יזרעאל, נהרג במהלך בפעילות הנדסית להשמדת מבנים.