רס"ר (מיל') נדב קלי (24) מהר חלוץ ורס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים, לוחמי גדוד 7007 מחטיבה 16, נהרגו אתמול בפיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. כך התיר לפרסם הבוקר (שישי) דובר צה"ל. מפרטי האירוע עולה כי השניים נהרגו כתוצאה מתקלה מבצעית ברחפן שהתפוצץ. על פי נתוני צה"ל, מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים.

רס"ר (מיל') נדב קלי (24) מהר חלוץ ורס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים, לוחמי גדוד 7007 מחטיבה 16, נהרגו אתמול בפיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. כך התיר לפרסם הבוקר (שישי) דובר צה"ל. מפרטי האירוע עולה כי השניים נהרגו כתוצאה מתקלה מבצעית ברחפן שהתפוצץ. על פי נתוני צה"ל, מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים.

רס"ר (מיל') נדב קלי (24) מהר חלוץ ורס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים, לוחמי גדוד 7007 מחטיבה 16, נהרגו אתמול בפיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. כך התיר לפרסם הבוקר (שישי) דובר צה"ל. מפרטי האירוע עולה כי השניים נהרגו כתוצאה מתקלה מבצעית ברחפן שהתפוצץ. על פי נתוני צה"ל, מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים.