חלקים נרחבים מרשת הרכבות ב הולנד שותקו הבוקר (יום ג') במפתיע, והחברה האחראית לתחזוקה של תשתית המסילות במדינה מסרה כי השיתוק הוא תוצאה של פעולת חבלה מכוונת.

מאות אלפי נוסעים משתמשים ברשת הרכבות של הולנד מדי יום, וההשבתה היום פגעה באלפים מהם. היא גרמה לשיתוק התנועה בעיקר באזורים במרכז המדינה, במזרחה ובצפונה, אך השפיעה גם על כמה קווים באזורים המערביים והעמוסים ביותר שלה.

גלריה רכבת של NS בהולנד. לא ידוע מתי התנועה תחזור במלואה לסדרה ( צילום: shutterstock/Alexander Fedosov )

חברת הרכבות הלאומית NS מסרה כי תנועת הרכבות סביב הערים זוולה, דבנטר ואמרספורט שבמרכז המדינה ספגה פגיעה קשה בשעות העומס של הבוקר, ונכון לשעות הצהריים עדיין לא היה ידוע מתי תחזור תנועת הרכבות באופן מלא לסדרה. גם מסילות המובילות לנמל התעופה הגדול סכיפהול נפגעו.

יוקה ואן דר קראוסן, דוברת חברת התשתיות Prorail, מסרה כי מעשי חבלה זוהו לפחות ב-24 מוקדים, וכי חפצים נמצאו בהם על המסילה, כנראה אחרי שהונחו במכוון. בהמשך הובהר כי החפצים שהונחו הם צינורות, ובתקשורת ההולנדית פורסמו תמונות של כמה מהצינורות הארוכים והדקים שפונו מהמסילות. רכבת אחת פגעה בצינור כזה, אך בשאר המקרים הצינורות זוהו לפני מעבר הרכבות. כך או כך לא דווח על נפגעים.

השיבושים החלו בסביבות 5:30 לפנות בוקר לפי השעון המקומי, כשהצינורות שהונחו גרמו למערכות האיתות לזהות את המקטעים שעליהם הושמו כתפוסים, כלומר ככאלה שעוברת בהם רכבת. בעקבות זאת כל תנועת הרכבות דרכם נעצרה בלי תלות בשאלה אם רכבת אכן הייתה בהם בפועל. הצינורות שהונחו על המסילות שיבשו לא רק את הנסיעה ברכבות אלא גם את התנועה בכבישים, שכן כמה מפגשי כביש-מסילה נאלצו להישאר סגורים.

הצינורות מפונים בכפפות כדי לא לפגוע בראיות. רכבת של NS ( צילום: shutterstock )

הדוברת ואן דר קראוסן ציינה כי המשטרה כבר מעורבת בפרשה וחוקרת מי הניח את הצינורות, וכי Prorail פועלת לפנות את כל המסילות ומטפלת בציוד שסולקו מהן בזהירות יתרה, כדי לא לפגוע בראיות אפשריות: "אנחנו עוטים כפפות כדי שהמשטרה תוכל לבדוק בהמשך טביעות אצבע וכדומה", אמרה. גם סוכנות הביון ההולנדית AIVD והתביעה הכללית מעורבות בחקירה.

לפי שעה לא ברור מי הניחו את הצינורות ומה היה המניע שלהם, אבל פעולת החבלה באה ביום שבו ממשלת הולנד מציגה את תקציבה השנתי בפני הפרלמנט – אירוע המושך אלפי בני אדם להאג כדי לצפות במשפחת המלוכה נוסעת ברחבי העיר בכרכרות רתומות לסוסים. תוכניות התקציב לשנה הקרובה עוררו מחאות נרחבות בחודשים האחרונים, בין היתר מצד איגודי עובדים הזועמים על תוכניות לקצץ בקצבאות סוציאליות, ומצד חקלאים הטוענים כי מאשימים אותם שלא בצדק בזיהום חנקן.

החקלאים אחראים? רכבות נשארו היום בתחנות ( צילום: shutterstock/Alexander Fedosov )