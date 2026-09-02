אלי בירנבאום, מנכ"ל "יהודים למען ישוע", סיפר ל-ynet כי בעמותה לא העריכו מראש את עוצמת התגובה שתעורר ההחלטה: "לא ציפינו שהחלטה קטנה כזאת תעשה כזה הרבה רעש. אני חושב שאחד הדברים שהכי ריגשו אותנו - שזה גם קורה בהרבה בתי קפה, אבל פה אפילו יותר - שהמקום היה מלא באנשים. כי זו המהות של בית הקפה - שיהיה מלא באנשים".

אלי בירנבאום, מנכ"ל "יהודים למען ישוע", סיפר ל-ynet כי בעמותה לא העריכו מראש את עוצמת התגובה שתעורר ההחלטה: "לא ציפינו שהחלטה קטנה כזאת תעשה כזה הרבה רעש. אני חושב שאחד הדברים שהכי ריגשו אותנו - שזה גם קורה בהרבה בתי קפה, אבל פה אפילו יותר - שהמקום היה מלא באנשים. כי זו המהות של בית הקפה - שיהיה מלא באנשים".

אלי בירנבאום, מנכ"ל "יהודים למען ישוע", סיפר ל-ynet כי בעמותה לא העריכו מראש את עוצמת התגובה שתעורר ההחלטה: "לא ציפינו שהחלטה קטנה כזאת תעשה כזה הרבה רעש. אני חושב שאחד הדברים שהכי ריגשו אותנו - שזה גם קורה בהרבה בתי קפה, אבל פה אפילו יותר - שהמקום היה מלא באנשים. כי זו המהות של בית הקפה - שיהיה מלא באנשים".

למרות המחאה נגד פתיחת המקום בשבת אמר בירנבאום כי הוא אינו כועס על המפגינים. לדבריו, הוא מבין את המחלוקת סביב השבת, אך מתקשה לקבל את האופן שבו היא מתנהלת.

למרות המחאה נגד פתיחת המקום בשבת אמר בירנבאום כי הוא אינו כועס על המפגינים. לדבריו, הוא מבין את המחלוקת סביב השבת, אך מתקשה לקבל את האופן שבו היא מתנהלת.

למרות המחאה נגד פתיחת המקום בשבת אמר בירנבאום כי הוא אינו כועס על המפגינים. לדבריו, הוא מבין את המחלוקת סביב השבת, אך מתקשה לקבל את האופן שבו היא מתנהלת.

"הוויכוח בשבת הוא עתיק. הוא טבוע בברית החדשה בכל מקום", הסביר. "ישוע אמר שמותר לעשות טוב בשבת ואנשים יתווכחו איתו, אז אנחנו כאילו מבינים את הוויכוח הזה. הוא קיים. בשבת האחרונה ראיתי את המפגינים ופשוט ליבי יצא לאנשים האלה, הם באמת רוצים לעשות את הטוב ביותר בשבת. אני חושב שמה שקשה, וזה בצד השני, זה לראות בריונות בצד של מי שלא מסכים. זה פוגע בעסקים, במקומות בירושלים שלא מסכימים איתם. מה שקשה זה שאין שיח ואין דרך לעשות את זה. זה הדבר שהיינו רוצים ממש לעודד - איך מכבדים, איך אוהבים את האחר ואיך מקרבים".

"הוויכוח בשבת הוא עתיק. הוא טבוע בברית החדשה בכל מקום", הסביר. "ישוע אמר שמותר לעשות טוב בשבת ואנשים יתווכחו איתו, אז אנחנו כאילו מבינים את הוויכוח הזה. הוא קיים. בשבת האחרונה ראיתי את המפגינים ופשוט ליבי יצא לאנשים האלה, הם באמת רוצים לעשות את הטוב ביותר בשבת. אני חושב שמה שקשה, וזה בצד השני, זה לראות בריונות בצד של מי שלא מסכים. זה פוגע בעסקים, במקומות בירושלים שלא מסכימים איתם. מה שקשה זה שאין שיח ואין דרך לעשות את זה. זה הדבר שהיינו רוצים ממש לעודד - איך מכבדים, איך אוהבים את האחר ואיך מקרבים".

"הוויכוח בשבת הוא עתיק. הוא טבוע בברית החדשה בכל מקום", הסביר. "ישוע אמר שמותר לעשות טוב בשבת ואנשים יתווכחו איתו, אז אנחנו כאילו מבינים את הוויכוח הזה. הוא קיים. בשבת האחרונה ראיתי את המפגינים ופשוט ליבי יצא לאנשים האלה, הם באמת רוצים לעשות את הטוב ביותר בשבת. אני חושב שמה שקשה, וזה בצד השני, זה לראות בריונות בצד של מי שלא מסכים. זה פוגע בעסקים, במקומות בירושלים שלא מסכימים איתם. מה שקשה זה שאין שיח ואין דרך לעשות את זה. זה הדבר שהיינו רוצים ממש לעודד - איך מכבדים, איך אוהבים את האחר ואיך מקרבים".