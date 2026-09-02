חברי עמותת "יהודים למען ישוע", המפעילה את "קפה בסמטה" בירושלים, צפויים להתכנס השבוע ולדון בעתידו של בית הקפה ובאפשרות לסגור אותו בשבתות אחרי שפתיחתו ביום המנוחה הפכה בתקופה האחרונה למוקד למתיחות ולמחאות בעיר.
אלי בירנבאום, מנכ"ל "יהודים למען ישוע", סיפר ל-ynet כי בעמותה לא העריכו מראש את עוצמת התגובה שתעורר ההחלטה: "לא ציפינו שהחלטה קטנה כזאת תעשה כזה הרבה רעש. אני חושב שאחד הדברים שהכי ריגשו אותנו - שזה גם קורה בהרבה בתי קפה, אבל פה אפילו יותר - שהמקום היה מלא באנשים. כי זו המהות של בית הקפה - שיהיה מלא באנשים".
למרות המחאה נגד פתיחת המקום בשבת אמר בירנבאום כי הוא אינו כועס על המפגינים. לדבריו, הוא מבין את המחלוקת סביב השבת, אך מתקשה לקבל את האופן שבו היא מתנהלת.
"הוויכוח בשבת הוא עתיק. הוא טבוע בברית החדשה בכל מקום", הסביר. "ישוע אמר שמותר לעשות טוב בשבת ואנשים יתווכחו איתו, אז אנחנו כאילו מבינים את הוויכוח הזה. הוא קיים. בשבת האחרונה ראיתי את המפגינים ופשוט ליבי יצא לאנשים האלה, הם באמת רוצים לעשות את הטוב ביותר בשבת. אני חושב שמה שקשה, וזה בצד השני, זה לראות בריונות בצד של מי שלא מסכים. זה פוגע בעסקים, במקומות בירושלים שלא מסכימים איתם. מה שקשה זה שאין שיח ואין דרך לעשות את זה. זה הדבר שהיינו רוצים ממש לעודד - איך מכבדים, איך אוהבים את האחר ואיך מקרבים".
כעת, בעקבות האירועים, בעמותה שוקלים מחדש כאמור את המשך פעילותו של בית הקפה בשבת. ההחלטה צפויה להתקבל לאחר דיון של חבריה במהלך השבוע.
"אנחנו הולכים להתכנס ולהחליט. אני חושב שהמקום הזה באמת הפך להיות משהו שמקטב. זה לא משהו שאנחנו רוצים להיות חלק ממנו. האמונה שלנו באמת מדברת על לכבד את האחר. היא מדברת על לאהוב, גם אם אתה לא מסכים. ואיכשהו אנחנו רוצים שכל אחד ירגיש טוב בבית שלנו, ומרגישים שזה הפך להיות מקום אחר, אז אנחנו מנסים לקבל את ההחלטה ולראות מה אנחנו הולכים לעשות. זו החלטה מאוד קשה לקבל, אז אנחנו בכובד ראש מנסים להחליט מה הכי חשוב פה", סיכם.
הדיון הצפוי בעמותה עשוי ככל הנראה להכריע אם "קפה בסמטה" ימשיך לפעול בשבתות, או שהמקום, שהפך לזירה נוספת במחלוקת הוותיקה סביב השבת בירושלים, יסגור את שעריו ביום המנוחה.