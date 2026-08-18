דובר צה"ל אישר רשמית הערב (שלישי) כי הובאו לישראל עצמותיו של רב-סמל יהודה יקותיאל כץ ז"ל, שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני כ-44 שנים. המבצע נוהל על ידי אמ"ן, ובמאמץ משותף עם המוסד. לאחר הבאת העצמות ארצה, נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, בשיתוף חיל הרפואה ומשטרת ישראל.
משפחתו של יהודה כץ עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. "לצערנו, הוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה", נכתב בהודעת צה"ל. עוד נמסר כי השבתו לישראל התאפשרה "במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב".
בצה"ל כינו את איתור העצמות "סגירת מעגל", ואמרו כי זו מצטרפת למבצעים קודמים שבהם הושבו לישראל רב-סמל זכריה באומל ז"ל בשנת 2019 ורב-סמל צביקה פלדמן ז"ל בשנת 2025. בכך הושלמה משימת החזרת כלל נעדרי קרב סולטן יעקב.
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס למבצע ואמר כי "השבתו של יהודה כץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים".
בין אלו שהתרגשו עד דמעות לאור הבשורה, היה ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר, שלחם בקרב ההיסטורי בסולטן יעקוב לצד חברו שנפל והוגדר נעדר במשך עשורים. הוא סיפר בהתרגשות: "44 שנים אני לא מפסיק להתפלל ליום הזה. הבוקר קיבלתי טלפון שזעזע את חיי, חברי הטוב, יהודה כץ, ש-44 שנים אני לא מפסיק להתפלל על היום הזה שהוא יחזור חי או מת, לישראל או לקבר ישראל. מימי בר כוכבא לא היה לוחם כזה, בחור שצמח בישיבת הסדר, גאון, עילוי, צנוע, בעל מידות עצומות".
מדובר באחת מהפרשות הכואבות והארוכות ביותר במלחמות ישראל. נציגי צה"ל עדכנו הבוקר את בני המשפחה בממצאים, שאותרו הלילה (בין שני לשלישי) במבצע מיוחד. באותו קרב היסטורי, ב-11 ביוני 1982, נטש צה"ל שישה לוחמים בשטח. שלושה מהם נשארו נעדרים במשך עשרות שנים - גופתו של רס"ל זכריה באומל הושבה לפני שבע שנים, ובשנה שעברה הושבה גופתו של רס"ל צבי פלדמן, במבצע מיוחד מלב סוריה. כץ היה הנעדר האחרון.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למבצע: "במשך שנים ארוכות אישרתי פעולות חשאיות רבות לאיתורם של נעדרי סולטן יעקב. הבטחתי למשפחותיהם שלעולם לא נפסיק לפעול להשבתם הביתה. היום כולנו, כל עם ישראל, מחבקים את משפחת כץ. ההורים היקרים, שרה ויוסף ז"ל, לא חדלו לפעול לאיתורו והשבתו ולדאבון הלב כבר הלכו לעולמם. אנו משיבים אליכם האחים, אבי ופרחיה - את יהודה היקר, אליכם ואל אדמת ארץ ישראל שכה אהב". נתניהו הודה לצה"ל, למוסד, לשב"כ ולמתאם השבויים והנעדרים.
גם נשיא המדינה יצחק הרצוג הודה לכל מי שלקח חלק במבצע והתייחס לבשורה המרגשת: "אחרי 44 שנים של ציפייה, כאב וגעגוע, הלוחם הנעדר יהודה כץ ז"ל שב הביתה ויובא לקבר ישראל. עם שובו, נסגר סוף-סוף המעגל שנותר כפצע פתוח ומדמם מקרב סולטן יעקוב. דמותו של יהודה מלווה את מדינת ישראל כבר עשרות שנים, וגם אותי. תמונתו נמצאת בלשכתי בבית הנשיא, תזכורת יומיומית לחובה הקדושה שלנו להשיב את בנינו הביתה ולא להותיר איש מאחור".
הנשיא הוסיף: "היום אני חושב במיוחד על אחותו, פרחיה, והמשפחה כולה, שנשאה את דמותו ואת התקווה להשבתו במשך עשרות שנים, ונאבקה ללא לאות כדי שמדינת ישראל לא תשכח את יהודה. אני מחבק אותה ואת המשפחה כולה בשעה הכואבת והמרגשת הזו".