עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. "לצערנו, הוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה", נכתב בהודעת צה"ל. עוד נמסר כי השבתו לישראל התאפשרה "במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב".

עודכנה לאורך השנים בדבר המאמצים המתמשכים לאיתורו והשבתו לישראל. עם השלמת המשימה נמסרה למשפחה ההודעה על השבת יקירם. "לצערנו, הוריו של יהודה ז"ל, שרה ויוסף כץ לא זכו לקבל את הבשורה", נכתב בהודעת צה"ל. עוד נמסר כי השבתו לישראל התאפשרה "במסגרת מאמצים שהתבססו על מודיעין מדויק, במסגרת שורת פעילויות מודיעיניות ומבצעיות שנמשכו יותר מארבעה עשורים, מאז נפילתו בקרב".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס למבצע ואמר כי "השבתו של יהודה כץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס למבצע ואמר כי "השבתו של יהודה כץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס למבצע ואמר כי "השבתו של יהודה כץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סולטן יעקב היא רגע משמעותי עבור צה"ל ועבור מדינת ישראל. עשרות שנים חלפו, אך חובתנו כלפי נופלינו לא השתנתה - לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. היום אנו משיבים את יהודה לקבר ישראל, למשפחתו ולארצנו, וסוגרים מעגל כואב שהחל לפני יותר מארבעה עשורים. זכרם של הלוחמים שנפלו בסולטן יעקב יישאר לעד חלק מהמורשת של צה"ל ומהמחויבות שלנו לדורות הבאים".