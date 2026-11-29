יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר (ראשון) להצהרתו אמש שלפיה חמאס הוא ארגון טרור - דברים שצוטטו בהרחבה לא רק בתקשורת הישראלית אלא גם בעולם הערבי. "עוד תראו שלא נתתי שום דבר בחינם. זו עמדה שאינה קשורה לוויתורים פוליטיים", אמר עבאס בריאיון לרדיו א-נאס.
"הסיכונים המאיימים על החברה הערבית גדולים מהסיכונים שבמסלול הפוליטי שלנו", הוסיף עבאס, שאמר שהיעד המרכזי של רע"מ, שזכתה בשמונה מנדטים בבחירות, הוא הקמת ממשלה שבה המפלגות הערביות יהיו שותפות משפיעות, והעברתה של ממשלת הימין הנוכחית לאופוזיציה למשך ארבע שנים.
לדבריו, השתתפות פוליטית נועדה לקדם את המאבק בפשיעה ובאלימות, להתמודד עם הגזענות, להשיג שוויון, לעצור את הריסות הבתים, במיוחד בנגב, ולטפל בבעיות המרכזיות של החברה הערבית.
הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.
עבאס הסביר כי אחת ממטרותיו בהצהרה הייתה לספק "כיסוי פוליטי וביטחוני" לאזרחי החברה הערבית, על רקע העובדה שסוגיית הגדרת חמאס כארגון טרור הפכה בשיח הישראלי למעין מבחן נאמנות ואמון כלפי האזרחים הערבים. לדבריו, הוא ביקש להגן על נוכחותם וזכויותיהם של האזרחים הערבים, ובמקביל להעביר מסר של תקווה לאפשרות של שלום ופיוס בין שני העמים.
"אנחנו לא כותבים בפייסבוק, אנחנו כותבים את ההיסטוריה. אנחנו מנסים לעשות היסטוריה ולעצב את העתיד עבור הבנים והבנות שלנו", אמר. עבאס סיפר שאחרי ההכרזה קיבל הודעות ושיחות מישראלים בכירים, בהם גורמים מהימין ואנשים שעבדו לצד נתניהו. הוא לא חשף את זהותם. לדבריו, התגובות שקיבל לא עסקו רק בדבריו על חמאס, אלא במכלול העמדות שהציג.
עוד סיפר שקיבל מסרים גם מאנשי האופוזיציה, מבכירים בישראל ומגורמים מחוץ למדינה. בחברה הערבית, לדבריו, קיבל הודעות תמיכה בדבריו ובדרך הפוליטית של רע"מ, לצד ביקורת שאותה הגדיר טבעית.
בריאיון נשאל ח"כ עבאס גם על ההתפתחויות האחרונות במערכת הפוליטית, ובראשן המגעים לאחדות בין ישר של גדי איזנקוט לבין בנימין נתניהו והליכוד. בדומה לגורמים בגוש השינוי, הוא טען שנתניהו מנסה לתמרן פוליטית כדי למנוע הקמת ממשלה חלופית ולסכל את סיום שלטונו.
הוא התייחס גם להסתה, ההכפשות והאיומים שלטענתו הופנו נגדו מצד גורמים בימין, וטען כי הדבר ממחיש את הפער בין הדרך הפוליטית שמובילה רע"מ לשיטתו לבין מדיניות הממשלה הנוכחית.
מול ההתפתחויות האחרונות, סירב עבאס להעריך כיצד תיראה הממשלה הבאה ומה יהיה מקומה של רע"מ בה, אך הבהיר כי מפלגתו ממשיכה במגעים ובמאמצים להשגת היעדים הפוליטיים שלה.
במקביל לשיחות על ממשלת אחדות בין ישר לליכוד, התייחס עבאס לאפשרות שהעמדות שהציג לא יתורגמו להישגים פוליטיים ממשיים, והודה שהמסלול שמובילה רע"מ כרוך בסיכונים פוליטיים לא מבוטלים, אך טען כי "הסיכונים המאיימים על החברה הערבית גדולים בהרבה".