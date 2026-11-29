יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר (ראשון) להצהרתו אמש שלפיה חמאס הוא ארגון טרור - דברים שצוטטו בהרחבה לא רק בתקשורת הישראלית אלא גם בעולם הערבי. "עוד תראו שלא נתתי שום דבר בחינם. זו עמדה שאינה קשורה לוויתורים פוליטיים", אמר עבאס בריאיון לרדיו א-נאס.

יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר (ראשון) להצהרתו אמש שלפיה חמאס הוא ארגון טרור - דברים שצוטטו בהרחבה לא רק בתקשורת הישראלית אלא גם בעולם הערבי. "עוד תראו שלא נתתי שום דבר בחינם. זו עמדה שאינה קשורה לוויתורים פוליטיים", אמר עבאס בריאיון לרדיו א-נאס.

יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס הבוקר (ראשון) להצהרתו אמש שלפיה חמאס הוא ארגון טרור - דברים שצוטטו בהרחבה לא רק בתקשורת הישראלית אלא גם בעולם הערבי. "עוד תראו שלא נתתי שום דבר בחינם. זו עמדה שאינה קשורה לוויתורים פוליטיים", אמר עבאס בריאיון לרדיו א-נאס.

"הסיכונים המאיימים על החברה הערבית גדולים מהסיכונים שבמסלול הפוליטי שלנו", הוסיף עבאס, שאמר שהיעד המרכזי של רע"מ, שזכתה בשמונה מנדטים בבחירות, הוא הקמת ממשלה שבה המפלגות הערביות יהיו שותפות משפיעות, והעברתה של ממשלת הימין הנוכחית לאופוזיציה למשך ארבע שנים.

"הסיכונים המאיימים על החברה הערבית גדולים מהסיכונים שבמסלול הפוליטי שלנו", הוסיף עבאס, שאמר שהיעד המרכזי של רע"מ, שזכתה בשמונה מנדטים בבחירות, הוא הקמת ממשלה שבה המפלגות הערביות יהיו שותפות משפיעות, והעברתה של ממשלת הימין הנוכחית לאופוזיציה למשך ארבע שנים.

"הסיכונים המאיימים על החברה הערבית גדולים מהסיכונים שבמסלול הפוליטי שלנו", הוסיף עבאס, שאמר שהיעד המרכזי של רע"מ, שזכתה בשמונה מנדטים בבחירות, הוא הקמת ממשלה שבה המפלגות הערביות יהיו שותפות משפיעות, והעברתה של ממשלת הימין הנוכחית לאופוזיציה למשך ארבע שנים.

לדבריו, השתתפות פוליטית נועדה לקדם את המאבק בפשיעה ובאלימות, להתמודד עם הגזענות, להשיג שוויון, לעצור את הריסות הבתים, במיוחד בנגב, ולטפל בבעיות המרכזיות של החברה הערבית.

לדבריו, השתתפות פוליטית נועדה לקדם את המאבק בפשיעה ובאלימות, להתמודד עם הגזענות, להשיג שוויון, לעצור את הריסות הבתים, במיוחד בנגב, ולטפל בבעיות המרכזיות של החברה הערבית.

לדבריו, השתתפות פוליטית נועדה לקדם את המאבק בפשיעה ובאלימות, להתמודד עם הגזענות, להשיג שוויון, לעצור את הריסות הבתים, במיוחד בנגב, ולטפל בבעיות המרכזיות של החברה הערבית.

הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.

הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.

הוא ציין שהגדרת חמאס כארגון טרור הופיעה בנוסח הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, שבעדה הצביעו חברי כנסת ערבים. לדבריו, החוק הישראלי מגדיר את חמאס כארגון טרור, אך במקביל יש צורך בבחינה מחודשת של המסלולים המדיניים, המוסריים והמשפטיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. לדבריו, המטרה של מפלגתו היא להיות שותפה משפיעה בממשלת השינוי שתפעל לשיפור מצב החברה הערבית ולהגנה על זכויותיה.

עבאס הסביר כי אחת ממטרותיו בהצהרה הייתה לספק "כיסוי פוליטי וביטחוני" לאזרחי החברה הערבית, על רקע העובדה שסוגיית הגדרת חמאס כארגון טרור הפכה בשיח הישראלי למעין מבחן נאמנות ואמון כלפי האזרחים הערבים. לדבריו, הוא ביקש להגן על נוכחותם וזכויותיהם של האזרחים הערבים, ובמקביל להעביר מסר של תקווה לאפשרות של שלום ופיוס בין שני העמים.

עבאס הסביר כי אחת ממטרותיו בהצהרה הייתה לספק "כיסוי פוליטי וביטחוני" לאזרחי החברה הערבית, על רקע העובדה שסוגיית הגדרת חמאס כארגון טרור הפכה בשיח הישראלי למעין מבחן נאמנות ואמון כלפי האזרחים הערבים. לדבריו, הוא ביקש להגן על נוכחותם וזכויותיהם של האזרחים הערבים, ובמקביל להעביר מסר של תקווה לאפשרות של שלום ופיוס בין שני העמים.

עבאס הסביר כי אחת ממטרותיו בהצהרה הייתה לספק "כיסוי פוליטי וביטחוני" לאזרחי החברה הערבית, על רקע העובדה שסוגיית הגדרת חמאס כארגון טרור הפכה בשיח הישראלי למעין מבחן נאמנות ואמון כלפי האזרחים הערבים. לדבריו, הוא ביקש להגן על נוכחותם וזכויותיהם של האזרחים הערבים, ובמקביל להעביר מסר של תקווה לאפשרות של שלום ופיוס בין שני העמים.