מנכ"ל ענקית ה-AI אנתרופיק (Anthropic), דריו אמודיי, טען כי יש צורך דחוף להאט את המרוץ לפיתוח הבינה המלאכותית. "עלינו להאט את הקצב שבו אנו משפרים את היכולות של מודלי בינה מלאכותית", כתב המנכ"ל בפוסט בן 3,800 מילים שפרסם באתר האינטרנט שלו, כך לפי ה-CNN. לדבריו, "ההתקדמות עדיין תיראה מהירה, ועלינו לנצל בתבונה את הזמן שנרוויח". הוא אמר כי בני אדם עלולים לאבד שליטה על הבינה המלאכותית, וכי ניתן לעשות בטכנולוגיה שימוש לרעה לצורך "מתקפות סייבר, טרור ביולוגי ושיבושים כלכליים חמורים. מירוץ לתחתית, המונע על ידי תמריצים מסחריים, עלול להחריף את הסיכונים הללו".