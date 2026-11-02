משרד התחבורה ורכבת ישראל הודיעו יחד על לוח זמנים חדש לקווי הרכבת, שיחל ב-14 בנובמבר. במסגרת לוח הזמנים החדש יוארך קו ירושלים יצחק נבון-תל אביב-הרצליה, ויגיע כעת עד לתחנות חדרה מערב, נתניה ובית יהושע. נוסעי תחנות אלו יוכלו להגיע ברכבת ישירה לנתב"ג, ללא החלפה. בנוסף, תוגבר תדירות הרכבות גם בשעות השפל ויתווספו קרונות ומקומות ישיבה בקו החוף. לצורך השינוי רכבת ישראל ומשרד התחבורה החליטו לקצר את קו באר שבע-כרמיאל, שלא יעצור עוד בתחנת חדרה מערב. השינויים צפויים לכלול התאמות נוספות בקווים שונים ברחבי הארץ.