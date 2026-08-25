עשרות אנשים, בהם תושבי העוטף, מפגינים הבוקר (שלישי) במעבר כרם שלום, על רקע ריבוי העפיפונים שחדרו לאזור מרצועת עזה , ונגד הכנסת כוחות זרים לרצועה טרם פירוק חמאס מנשקו. בהמשך המפגינים הגיעו סמוך לבסיס האמריקני בדרום הרצועה, והמשיכו שם את המחאה שלהם.

"אנו זועקים". תושבים מעוטף עזה שהפגינו נגד העפיפונים מהרצועה בעימות עם ארדן





גלריה "פגיעה בביטחון המדינה". המפגינים מוחים סמוך לבסיס אמריקני בדרום ( צילום: צו 9 )

( צילום: צו 9 )

המוחים חוששים שמתחיל שיקום של הרצועה וכך גם שיקומו של חמאס - טרם מימוש ההבטחה של הממשלה ושל נתניהו לפרק אותו מנשק לאחר 7 באוקטובר.

גלעד ארדן , שהגיע למקום ביקש לנאום, אך חלק מהמפגינים ביקשו להפסיק בטענה שזהו לא אירוע פוליטי. "אתה כולך פוליטיקה, כי אם לא - לא היה לך שום אינטרס להגיע לפה", נאמר לו.

דני רחמים, חבר קיבוץ נחל עוז שמשמש דובר הקיבוץ, אמר במחאה: "לאחר 7 באוקטובר של מפלצות החמאס - אין שום סיכוי שחמאס ימשיך לשלוט בעזה. זה לא יקרה".

מתנועת "צו 9" ומ"פורום עוטף ישראל" שארגנו את המחאה הבוקר נמסר כי "זוהי מחאת חירום על רקע התוכניות להכנסת כוחות בינלאומיים (ISF) לרצועת עזה והתחלת תהליכי שיקום, עוד בטרם הושג פירוז מלא של הרצועה ופירוק ארגון הטרור חמאס מתשתיותיו ומנשקו. אנו זועקים נגד הפגיעה הישירה בביטחון המדינה והעברת סמכויות ביטחוניות לידי כוחות זרים בעלי אינטרסים מנוגדים לאלו של מדינת ישראל".

ההפגנה בכרם שלום ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

( צילום: AP Photo/Leo Correa )

עפיפון מעזה שאותר בקיבוץ נחל עוז

המארגנים הוסיפו כי "נוכחות הכוחות הזרים בשטח תכבול את ידיהם של לוחמי צה"ל, תהווה סכנה ממשית לביטחון המדינה ותחל בפועל את שיקום הרצועה ללא פירוק החמאס ופירוז הרצועה מנשק".

בעזה הזהירו הורים: אל תתנו לילדים לשחק בעפיפונים

בתוך כך, ברויטרס דווח הבוקר כי גורם ביטחוני ישראלי בכיר אמר שחמאס מנסה להתסיס את ישראל על-ידי עידוד עזתים להעיף עפיפונים מעבר לגבול. לפי גורם ישראלי נוסף ששוחח עם רויטרס, ישראל התלוננה על העפיפונים בפני "מועצת השלום" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

הורים ברצועת עזה הוזהרו למנוע מילדיהם להעיף עפיפונים, לאחר שישראל איימה בתגובה תקיפה אם ארגון הטרור חמאס יחדש את הטקטיקה של שיגור עפיפוני תבערה מעבר לגבול. לפי הדיווח, הוועדות העממיות המורכבות מנציגים של ארגונים לא-ממשלתיים וארגוני צדקה מקומיים, המנהלים את מחנות העקורים והמקלטים בעזה, פרסמו את האזהרה בהודעה אתמול בערב.

ילדים בעזה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP )

לפי מקור בחמאס, ההודעה תואמה עם ארגון הטרור. גורם בחמאס אמר לרויטרס כי הארגון התלונן בפני המתווכים על הפסקת האש כי "ישראל מציגה תירוצים פיקטיביים כדי להמשיך את המלחמה בעזה".