אראלה קוטר, פעילה בת 55 במפלגתו של יאיר גולן, סיפרה: "הייתי בכיכר הצפונית והחברים היו בכיכר המרכזית. בשבוע וחצי האחרונים אנחנו מקבלים קללות, איומים ויריקות של אנשים משוהם וגם מבחוץ. ממש מגיעים במיוחד לתקוף אותנו. מציידים אותם בכובעי 'הניצחון המוחלט'. מישהו מכוון אותם להתעמת איתנו". היא הוסיפה כי הצעיר "ניסה להרביץ עם הקסדה. לחברה שלי הוא הרביץ עם המקל שחטף מהשלט שלה".