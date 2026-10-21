בן 19 מיישוב חדיד שבשפלה, נעצר היום (רביעי) בחשד שתקף במקלות ובקסדה תומכים של מפלגת הדמוקרטים ביישוב שוהם, ואף ירק עליהם.
במקרה, שתועד בכמה סרטונים, נראה הצעיר שהגיע למקום עם קורקינט, מנסה לחטוף דגלים ושלטים מהמפגינים. במהלך חילופי דברים בין הצדדים, שכללו קללות, הוא ניסה לפגוע בהם.
אראלה קוטר, פעילה בת 55 במפלגתו של יאיר גולן, סיפרה: "הייתי בכיכר הצפונית והחברים היו בכיכר המרכזית. בשבוע וחצי האחרונים אנחנו מקבלים קללות, איומים ויריקות של אנשים משוהם וגם מבחוץ. ממש מגיעים במיוחד לתקוף אותנו. מציידים אותם בכובעי 'הניצחון המוחלט'. מישהו מכוון אותם להתעמת איתנו". היא הוסיפה כי הצעיר "ניסה להרביץ עם הקסדה. לחברה שלי הוא הרביץ עם המקל שחטף מהשלט שלה".
במפלגת הדמוקרטים גינו את האירוע, והזהירו כי מדובר בתופעה שתגיע לשיאה ב-27 באוקטובר: "רף האלימות הגואה נגד המפלגה, פעיליה ונכסיה ממשיך לעלות בכל יום לקראת הבחירות ומתודלק ומגובה על ידי ממשלת ישראל וראש הממשלה היוצא, בנימין נתניהו. תופעת אירועי אלימות נגד פעילים פוליטיים היא תופעה אסורה וחמורה והיא הפרומו למה שצפוי ביום הבחירות שבוע הבא. אנחנו דורשים ממשטרת ישראל לקבל אחריות מלאה להבטחת בחירות חופשיות ולהגן על אזרחים וחייהם"
על פי המשטרה, התקבל דיווח על אירוע אלימות בעיר, במהלכו הותקפו על פי החשד פעילים שקיימו פעילות פוליטית, על ידי אדם ביריקות ובאמצעות מוט וקסדה שאחז בידו. שוטרי תחנת ראש העין פתחו בחקירה ועצרו בתוך זמן קצר חשוד במעשה. הצעיר יובא מחר לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.