קציני מודיעין אמריקנים הביעו חששות בדוחות פנימיים מפני ריגול סיני אפשרי הקשור לעסקה של מכירת עשרות מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה, בשווי 24 מיליארד דולר, שממתינה לאישור. כך מסרו גורמים רשמיים בארה"ב ל"ניו יורק טיימס". לדברי הגורמים, אנליסטים מודיעיניים העלו את האפשרות שסין עלולה להשיג גישה לטכנולוגיית מטוסי ה-F-35 באמצעות ריגול בסעודיה, או דרך השותפות הצבאית והביטחונית שלה עם הממלכה. גורם רשמי ציין כי אחד הדוחות עוסק בגישה צבאית סינית לבסיסים סעודיים ובשימוש של ריאד בטכנולוגיה סינית בתשתיות התקשורת שלה.