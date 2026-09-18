בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל בבית הלבן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שהחליט להחרים את רשתות CNN, פוליטיקו ו-MSNOW "כי הם פייק ניוז, ונמאס לך לקרוא ולראות חדשות מזויפות. כשאתה מסתכל על CNN, זה פשוט פייק. בגלל זה הרייטינג שלהם לא טוב. כשאתה מסתכל על MSNOW, שפעם הייתה MSNBC, ושיש אנשים שקוראים לה MSDNC, על שם הוועדה הדמוקרטית הלאומית - זה פייק ניוז. יש הרבה כלי תקשורת כאלה, ויכול להיות שאחרים יצטרפו אליהם, ואולי הם ישתפרו, והיינו רוצים שהם ישתפרו. המדינה שלנו חייבת תקשורת ישרה. הדיווחים שלהם מחליאים אותי״.