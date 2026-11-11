החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל השבוע וממנו עלה חשד להתנהלות האלימה בשני הפעוטונים, שפועלים באשקלון תחת אותה הנהלה. חוקרי המשטרה אספו ראיות וממצאים שחיזקו את החשד ועצרו היום את המטפלת והסייעות, כולן תושבות אשקלון. מיוחסת להן עבירה של תקיפת קטין חסר ישע על-ידי אחראי.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל השבוע וממנו עלה חשד להתנהלות האלימה בשני הפעוטונים, שפועלים באשקלון תחת אותה הנהלה. חוקרי המשטרה אספו ראיות וממצאים שחיזקו את החשד ועצרו היום את המטפלת והסייעות, כולן תושבות אשקלון. מיוחסת להן עבירה של תקיפת קטין חסר ישע על-ידי אחראי.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל השבוע וממנו עלה חשד להתנהלות האלימה בשני הפעוטונים, שפועלים באשקלון תחת אותה הנהלה. חוקרי המשטרה אספו ראיות וממצאים שחיזקו את החשד ועצרו היום את המטפלת והסייעות, כולן תושבות אשקלון. מיוחסת להן עבירה של תקיפת קטין חסר ישע על-ידי אחראי.