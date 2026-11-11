מטפלת וארבע סייעות משני פעוטונים פרטיים באשקלון נעצרו היום (רביעי) בחשד לאלימות בפעוטות בני שנה עד שלוש. כך מסרה המשטרה.
החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל השבוע וממנו עלה חשד להתנהלות האלימה בשני הפעוטונים, שפועלים באשקלון תחת אותה הנהלה. חוקרי המשטרה אספו ראיות וממצאים שחיזקו את החשד ועצרו היום את המטפלת והסייעות, כולן תושבות אשקלון. מיוחסת להן עבירה של תקיפת קטין חסר ישע על-ידי אחראי.
מהמשטרה נמסר בנוסף כי בימים הקרובים החוקרים יזמנו את הוריהם של הפעוטות שזיהו כנפגעי העבירה, לצורך גביית תלונות ובירור הנסיבות. "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות כלפי קטינים חסרי ישע, ובפרט כלפי פעוטות רכים בשנים, המופקדים בידי מי שאמונים על שלומם וביטחונם. המשטרה תפעל בנחישות ובאפס סובלנות כלפי פגיעה בחסרי ישע, תוך מיצוי כלל פעולות החקירה הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת ולהביא את האחראים לדין", מסרה המשטרה בהודעתה.