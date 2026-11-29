הדיווח על המקרה ברחוב להב בבאר שבע התקבל בשעה 19:24 במוקד מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, וקבעו את מותו במקום.