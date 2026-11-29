תאונת עבודה בבאר שבע: גבר כבן 30 נהרג הערב (ראשון) מפגיעת טרקטור במפעל באזור התעשייה בעיר. שוטרי תחנת באר שבע הגיעו לזירת האירוע וחוקרים את נסיבות התאונה.
הדיווח על המקרה ברחוב להב בבאר שבע התקבל בשעה 19:24 במוקד מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, וקבעו את מותו במקום.
פרמדיק מד"א גיא אלמקייס וחובש רפואת חירום במד"א אחמד אבו צעלוק סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בגבר כבן 30 כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפגע מטרקטור. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".