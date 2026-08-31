עמך ישראל בראשות עופר וינטר קיימה ישיבת מפלגה ראשונה, שהתקיימה בביתה של חברת המפלגה סיגל קראוניק-עטיה בבארי. וינטר אמר בפגישה כי "הגירה והכרעה מהירה הן לא סיסמאות. אפשר לעזור להם להגר. הם מאוד רוצים לצאת מפה, אנחנו חייבים לעשות את זה. הדבר השני זה הכרעה מהירה. שחררו את אנשי המילואים הביתה! התפקיד של אנשי המילואים זה להיות בעבודה, לעשות את הדברים האמיתיים, לא להיות במילואים כל החיים". קראוניק-עטיה, חברת המפלגה ואלמנתו של רבש"ץ בארי אריק קראוניק שנפל ב-7 באוקטובר אמרה בישיבה: "אנחנו לא נקבל יותר טרור בלונים ששורפים לנו את כל השדות. אנחנו לא נקבל פה הכלה".