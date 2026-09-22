בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע חשף משרד ראש הממשלה נתונים על עלויות נסיעת בנימין נתניהו לוושינגטון בחודש פברואר השנה, שבמהלכה נועד בחדר המצב בבית הלבן עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בעקבות הפגישה הדרמטית הזו סוכם למעשה על היציאה למבצע "שאגת הארי" שהחל ב-28 בפברואר - 17 ימים אחרי שנועדו בבית הלבן.
באותה פגישה מפורסמת נתניהו העלה לשיחת וידאו מוצפנת את ראש המוסד דאז דדי ברנע, שהציג את תוכניתו הגרנדיוזית להפלת השלטון באיראן תוך שימוש בכורדים ובהמלכתו של הנשיא האיראני לשעבר מחמוד אחמדינג'אד.
על אף שמדובר היה בנסיעה קצרה בלבד - יומיים - עלותה למשלם המסים הייתה גבוהה יחסית ועלתה 1.5 מיליון שקל לפי הפירוט הבא: עלות ההוצאות היא 100,309 דולר (כ-313,162 שקל); עלות כנף ציון - 395 אלף דולר (כ-1.2 מיליון שקל); נתניהו, רעייתו ובנו יאיר ישנו בבלייר האוס על חשבון הבית הלבן. אולם, הפמלייה ישנה בשני בתי מלון בעיר: The Watergate Hotel ו-The Hay-Adams, בסך כולל של 49,182.62 דולר, שהם 153,400.59 שקל.
מתוך המידע של משרד ראש הממשלה עולה פירוט נוסף של הוצאות: איפור ומאפרת לבנימין ושרה נתניהו - 1,498 דולר, כ-4,600 שקל; הוצאות סידור שיער - 1,485 דולר, כ-4,600 שקל; הוצאות ליווי לרופא מבית החולים שיבא שהתלווה לראש הממשלה במהלך הנסיעה - 8,887 שקל כולל מע"מ. ההתקשרות בוצעה מול קרן מחקרים ושירותי בריאות שיבא.
עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, מסר בתגובה: "משרד ראש הממשלה מתעלם פעם אחר פעם ממענים לבקשות חופש מידע על השימוש בכספים ציבוריים, ושוב רק בהגשת עתירות לבתי המשפט ניתן לקבל מידע. אין מדובר רק בפיקוח ציבורי על השימוש בכספי המשרד, אלא גם בחובות דיווח לפי חוק. על נבחרי הציבור לדעת - השימוש בכספי הציבור הוא לא הפקר".
העתירה לבית המשפט הוגשה באמצעות עו"ד דן רוזנטל.