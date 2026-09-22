על אף שמדובר היה בנסיעה קצרה בלבד - יומיים - עלותה למשלם המסים הייתה גבוהה יחסית ועלתה 1.5 מיליון שקל לפי הפירוט הבא: עלות ההוצאות היא 100,309 דולר (כ-313,162 שקל); עלות כנף ציון - 395 אלף דולר (כ-1.2 מיליון שקל); נתניהו, רעייתו ובנו יאיר ישנו בבלייר האוס על חשבון הבית הלבן. אולם, הפמלייה ישנה בשני בתי מלון בעיר: The Watergate Hotel ו-The Hay-Adams, בסך כולל של 49,182.62 דולר, שהם 153,400.59 שקל.

על אף שמדובר היה בנסיעה קצרה בלבד - יומיים - עלותה למשלם המסים הייתה גבוהה יחסית ועלתה 1.5 מיליון שקל לפי הפירוט הבא: עלות ההוצאות היא 100,309 דולר (כ-313,162 שקל); עלות כנף ציון - 395 אלף דולר (כ-1.2 מיליון שקל); נתניהו, רעייתו ובנו יאיר ישנו בבלייר האוס על חשבון הבית הלבן. אולם, הפמלייה ישנה בשני בתי מלון בעיר: The Watergate Hotel ו-The Hay-Adams, בסך כולל של 49,182.62 דולר, שהם 153,400.59 שקל.

על אף שמדובר היה בנסיעה קצרה בלבד - יומיים - עלותה למשלם המסים הייתה גבוהה יחסית ועלתה 1.5 מיליון שקל לפי הפירוט הבא: עלות ההוצאות היא 100,309 דולר (כ-313,162 שקל); עלות כנף ציון - 395 אלף דולר (כ-1.2 מיליון שקל); נתניהו, רעייתו ובנו יאיר ישנו בבלייר האוס על חשבון הבית הלבן. אולם, הפמלייה ישנה בשני בתי מלון בעיר: The Watergate Hotel ו-The Hay-Adams, בסך כולל של 49,182.62 דולר, שהם 153,400.59 שקל.