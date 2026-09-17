מפלגת הליכוד התייחסה להחלטת בג"ץ לפסול העברת דיווח על מצביעים בזמן אמת בקלפיות ואת השימוש באפליקציית "אלקטור" וטענה כי מדובר ב"סכנה לדמוקרטיה". לטענת המפלגה, זו "פגיעה פוליטית מכוונת ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את מצביעיהן לקלפיות". בליכוד תקפו ישירות את יו"ר ועדת הבחירות, שופט העליון נעם סולברג, שקבע תחילה כי מדובר בפגיעה בפרטיות המצביעים, ומסרו: "הוא טען ש'אסור לשנות כללי משחק תוך כדי משחק' - ועושה בדיוק את זה. סולברג מתפקד כשחקן פוליטי בשביל לפגוע במחנה הימין כחודש לפני הבחירות. הם יודעים שהממשלה הבאה צריכה למנות 10 שופטי בג"ץ והם מנסים בכל כוחם להפיל את שלטון הימין".