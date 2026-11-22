סערה ב דרום קוריאה בעקבות פרשת העתקות חריגה באמצעות בינה מלאכותית (AI): שר החינוך צ'וי קיו-ג'ין התפטר היום (ראשון) מתפקידו, לאחר שהרשויות נאלצו לנקוט שורה של צעדים חסרי תקדים כדי למנוע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בבחינות הכניסה לאוניברסיטאות. בין היתר, הופעלו התרעות חירום בטלפונים ניידים בכל רחבי המדינה כדי לחשוף תלמידים שהבריחו מכשירים לאולמות הבחינה. הנשיא לי ג'ה-מיונג קיבל את התפטרותו של השר, שקיבל עליו אחריות לכאוס שנוצר.

גלריה תלמידים בדרום קוריאה במהלך בחינת הקבלה לאוניברסיטה ( צילום: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool )

הפרשה מטלטלת את דרום קוריאה, שבה בחינת הכניסה הלאומית לאוניברסיטאות, המכונה "סונונג" (Suneung), נחשבת ל אחד האירועים החשובים ביותר בחייהם של צעירים . מדי שנה ניגשים אליה מאות אלפי תלמידים, ותוצאותיה משפיעות במידה רבה על סיכוייהם להתקבל למוסדות לימוד יוקרתיים, למצוא משרות מתגמלות ואפילו לשפר את מעמדם החברתי ואת סיכוייהם להינשא. השנה ניגשו לבחינה, שנערכה ביום חמישי האחרון ונמשכת כשמונה עד תשע שעות, כחצי מיליון תלמידים. אלא שבמקום להתרכז רק בשאלות, נאלצו הנבחנים להתמודד גם עם בדיקות קפדניות, חשדות והנחיות חריגות שנועדו למנוע שימוש במצלמות זעירות, בטלפונים חכמים ובמערכות בינה מלאכותית.

תחילתה של הפרשה בשבוע שעבר, כאשר האן וון-סוק, בן 34 שהגיע למקום הראשון בבחינת ההסמכה הארצית לראיית חשבון בתחום המיסוי, הודה כי השתמש באמצעים טכנולוגיים כדי לרמות בבחינה שנערכה באפריל. האן השיג ציון מעורר השתאות, עם תשובה שגויה אחת בלבד מתוך 160 שאלות, הישג שעורר חשדות בנוגע לדרך שבה הגיע לתוצאה.

בסרטון שפורסם בחשבון היוטיוב של עורך דינו, הודה האן כי הסתיר על גופו מצלמה זעירה שבאמצעותה צילם את שאלות הבחינה והעביר אותן למערכת בינה מלאכותית. לאחר מכן השתמש בטלפון חכם כדי לקרוא את התשובות שהתקבלו. "השתמשתי במצלמה זעירה כדי לצלם את שאלות הבחינה ולשלוח אותן לבינה מלאכותית. לאחר מכן בדקתי את התשובות בטלפון החכם שלי כדי להעתיק", סיפר. "הגעתי למקום הראשון בבחינה באמצעות רמאות. ההישג שלי אינו תוצאה של מאמץ הוגן".

הצלחה בבחינה משפרת את המעמד החברתי - וגם את הסיכוי להינשא ( צילום: REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool )

ההודאה עוררה בהלה בקרב הרשויות, שחששו כי גם תלמידים שייגשו לבחינות הכניסה לאוניברסיטאות ינסו להשתמש באמצעים דומים. מאחר שהבחינה הלאומית עמדה להיערך ארבעה ימים בלבד לאחר החשיפה, נאלצו הגורמים האחראים לגבש במהירות תוכנית חירום למאבק בהעתקות. הממשלה הודיעה על הכפלת מספר המשגיחים באולמות הבחינה, על חסימת רשתות Wi-Fi ציבוריות באזורי הבחינות ועל הגברת הבדיקות לאיתור מכשירים אלקטרוניים נסתרים. הנבחנים נדרשו להגיע עם עפרונות בלבד, בעוד שמחקים סופקו להם במרכזי הבחינה, מחשש שגם כלי כתיבה תמימים למראה עלולים להסתיר אמצעים טכנולוגיים.

ההנחיות לא הסתיימו שם: תלמידים התבקשו להימנע מלבישת בגדים עם כפתורים, מחשש שמצלמות זעירות יוסתרו בתוכם. מי שהגיע בכל זאת עם חולצה או מעיל מכופתרים נדרש לכסות את הכפתורים במדבקות. המשגיחים בדקו גם את משקפי הראייה, השעונים, הצווארונים והשרוולים של הנבחנים. הצעדים החריגים עוררו חששות גם בקרב תלמידים שלא התכוונו לרמות: אחד מהם סיפר לעיתון "קוריאה טיימס" כי חשש שמשקפי הראייה בעלי המסגרת העבה שלו ייחשבו למשקפיים חכמים. תלמיד אחר סיפר לסוכנות הידיעות יונהאפ כי החליט להרכיב עדשות מגע במקום משקפיים ביום הבחינה, כדי להימנע מחשד מיותר.

שלוש אזעקות בכל המדינה: גם טלפונים על שקט צלצלו

הצעד החריג ביותר במסגרת המבצע למניעת העתקות היה שימוש במערכת התרעות החירום הלאומית של דרום קוריאה. ביום הבחינה שלחו הרשויות שלוש התרעות לטלפונים ניידים ברחבי המדינה, בין השעות 08:00 ל-15:00, במטרה לחשוף מכשירים שהוברחו בחשאי לאולמות הבחינה. ההתרעות גרמו לטלפונים לצלצל בקול רם, גם כשהוגדרו למצב שקט. אפילו מכשירים של תיירים זרים שהשתמשו בשירותי נדידה סלולרית השמיעו את ההתרעות. רק מכשירים שהיו כבויים לחלוטין או הוגדרו למצב טיסה לא צלצלו. זו הייתה הפעם הראשונה שדרום קוריאה השתמשה במערכת ההתרעות הלאומית - שנועדה במקור להזהיר מפני אסונות ומצבי חירום - לצורך איתור מעתיקים בבחינות.

התרעות החירום שנשלחו לטלפונים - בכל דרום קוריאה. נועדו במקור להזהיר מפני אסונות ומצבי חירום ( Yonhap )

( Yonhap )

משקפיים ושעונים נבדקים לפני הבחינה בדרום קוריאה ( Kim Hong-Ji / Reuters )

משקפיים ושעונים נבדקים לפני הבחינה ( Kim Hong-Ji / Reuters )

לפי משרד החינוך הדרום קוריאני, במהלך הבחינה אותרו 111 מקרים של חשד להפרת הכללים הקשורים לשימוש במכשירים אלקטרוניים אסורים. כמעט מחצית מהמקרים זוהו באמצעות התרעות החירום. בין היתר נתפס נבחן שהחזיק משקפיים חכמים, ובמקרה אחר נמצאו מצלמה זעירה ואוזניות אלחוטיות. המקרים נבדקים כעת, וההחלטות על הסנקציות צפויות להתקבל לפני פרסום תוצאות הבחינה ב-11 בדצמבר. הממשלה אף הציעה פרס של לפחות 75 אלף דולר למי שימסור מידע שיוביל לחשיפת מעשי רמאות, והודיעה על אפשרות להקל בעונשם של נבחנים שיסגירו שותפים להעתקה. במקביל, הממשלה ומפלגת השלטון מקדמות הצעה להרחיב את תקופת ההרחקה מבחינות לנבחנים שייתפסו משתמשים בבינה מלאכותית לעשר שנים, לצד אפשרות להעמדה לדין פלילי.

למרות הצעדים הנרחבים, הביקורת הציבורית על משרד החינוך הלכה וגברה. ארגוני המורים טענו כי הרשויות פעלו באיחור וכי השינויים התכופים בהנחיות, שנמשכו עד ערב הבחינה, הגבירו את הלחץ על התלמידים ופגעו בהיערכותם. הביקורת החריפה לאחר הופעתו של שר החינוך צ'וי, בן 72, בדיון בפרלמנט ביום שני בשבוע שעבר. כשנשאל אם הוא בטוח שהרשויות יוכלו לזהות את כל הנבחנים שינסו לרמות באמצעות בינה מלאכותית, השיב: "בגלל הגיל שלי, אני לא חושב שאוכל". דבריו עוררו זעם והעלו ספקות בנוגע ליכולתו להוביל את ההתמודדות עם האתגר הטכנולוגי.

בימים שלאחר מכן נמנע צ'וי מהופעה במסיבות העיתונאים שעסקו בהיערכות לבחינה, וסגניתו היא שהציגה את הצעדים החדשים. בסופו של דבר, אחרי שהבחינה נערכה ללא תקלות משמעותיות, הודיע השר על התפטרותו. "למרבה המזל, בזכות שיתוף הפעולה של הציבור, הבחינה הסתיימה ללא אירועים משמעותיים", מסר. "עם זאת, כשר האחראי, אינני יכול להתנער מהביקורת שלפיה נכשלנו בהיערכות מראש. כעת, משהבחינה הסתיימה, אני חש אחריות עמוקה ומגיש את התפטרותי".

שר החינוך צ'וי. "נכשלנו בהיערכות מראש, ואני מתפטר" ( Yonhap )

הנשיא לי ג'ה-מיונג קיבל את ההתפטרות כשעה בלבד לאחר שהוגשה. בהודעת לשכתו נמסר כי הליך מינויו של שר חינוך חדש יחל בהתאם לנהלים. מפלגת האופוזיציה המרכזית דרשה חקירה מקיפה של התנהלות משרד החינוך, בטענה שהתפטרות השר לבדה אינה מספיקה.

המדינה נעצרת בשביל הבחינה

הסערה הנוכחית ממחישה את החשיבות יוצאת הדופן של בחינות הכניסה לאוניברסיטאות בדרום קוריאה. ביום הבחינה המדינה משנה את שגרת החיים כדי לאפשר לנבחנים תנאים מיטביים: הבורסה נפתחת באיחור של שעה, תנועת כלי הרכב מוגבלת בקרבת מרכזי הבחינה, ואפילו המראות ונחיתות של מטוסים מתוזמנות מחדש למשך 25 דקות - בזמן פרק הבנת הנשמע באנגלית - כדי שרעש המטוסים לא יפריע לתלמידים. גם פעילות צבאית רועשת, לרבות ירי ארטילרי ותנועת טנקים, מושעית במהלך הבחינה. ההיערכות החריגה משקפת את מעמדה של הבחינה בחברה הדרום קוריאנית, שבה קבלה לאוניברסיטה יוקרתית נתפסת בעיני רבים כמפתח להצלחה כלכלית וחברתית.