היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מסרה לוועדת הבחירות המרכזית כי יש לבטל את הדיון על טוהר הבחירות שזימן ראש הממשלה בנימין נתניהו. "נבקש להבהיר כי בנושאים הנוגעים לניהול הבחירות ולשמירת הסדר הציבורי במהלך הבחירות ולהבטחת תקינותן של הבחירות, המשטרה פועלת על פי דין מול יויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובהנחייתו". בתשובתה הבהירה כי "אין כל מקום למעורבות מצד הדרג הפוליטי ומי מהתמודדים בבחירות בנושאים אלה". עורך הדין של הליכוד, אילן בומבך, מסר בתשובה מטעם ראש הממשלה כי "יש התרעות ביטחוניות דרמטיות וחמורות שהתקבלו מגורמי הביטחון בדבר איומים מצד גורמי טרור שבכוונתם לסכל את קיום הבחירות או לנסות ולהשפיע על מהלכן".