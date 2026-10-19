בית משפט בקניה הרשיע את הכומר פול מקנזי, מנהיג "כת ההרעבה" ששכנע את חסידיו שסוף העולם מגיע והורה על התאבדות המונית, ברצח בגין מותם של 190 ילדים ומבוגר אחד. בית המשפט הרשיע את מקנזי ו-30 נוספים. התובעים טענו כי מקנזי והעמותה שלו "בשורות טובות הבינלאומית" ארגנו כת יום הדין נוצרית שבה הורו למאמינים להרעיב את עצמם ואת ילדיהם למוות כדי לעלות לשמיים לפני סוף העולם. בסך הכול חולצו מיער שאקאהולה, שבו התחוללה הזוועה, יותר מ-400 גופות, רבות מהן במצב ריקבון מתקדם. פסק הדין עסק ב-191 מקרי מוות, בעוד החקירות לגבי שאר מקרי המוות נמשכות.