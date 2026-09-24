המשטרה הודיעה הערב (חמישי) כי פענחה את רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב (41) מאור עקיבא, שנורה למוות בחודש שעבר בתחנת דלק בקיסריה . עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע לפני הגשת כתב אישום נגד החשוד המרכזי, דורון ויצמן (54) ממושב חזון בגליל. ויצמן הוא בעל עבר פלילי ואף ריצה בעברו מאסרים קודמים. כתב האישום עצמו צפוי להיות מוגש מחר לבית המשפט המחוזי בחיפה. תיעוד מהגעת החשוד למסעדה - ועד רגע הרצח:

רצח יאניס יושבייב. שלב אחר שלב ( צילום: דוברות המשטרה )

מהחקירה של חוקרי ימ״ר מחוז חוף עולה כי ויצמן ישב במסעדה ובה אכל ושתה והמתין לבואו של יושבייב. על פי המשטרה, החשוד ברצח עשה טעות גדולה כשהשאיר טביעות אצבע בסיגריות ובכוס המשקה במסעדה וכן בתוך רכב המילוט שאסף אותו לאחר הירי. בתיעוד שהפיצה המשטרה נראה ויצמן כשהוא מגיע למסעדה, מוודא שיושבייב נמצא בתוכה ויוצא להמתין בכיסאות שנמצאים מחוץ למבנה עד לצאתו של יושבייב. כשוויצמן מבחין שיושבייב מתכוון לצאת הוא מתקרב לגרם המדרגות, מתמקם ויורה בראשו של ראש המאפיה הקווקזית. לאחר מכן ויצמן נמלט מהמקום. מותו של יושבייב נקבע זמן קצר לאחר מכן.

מהחקירה עולה כי הרכב שבו נמלט החשוד בירי מהזירה בצבע אפור נגנב לפני שנתיים בפתח תקווה. הוא הסתתר במחסן בחדרה עם אישה שלא מעורבת בפרשה ולא הייתה מודעת כלל לרצח. החשוד נלכד כמה ימים לאחר מכן על ידי פלוגת ימ״מ שהגיעה לסייע לבלשי ימ״ר חוף ומנשה בחיפושים אחריו.

גלריה החשוד דורון ויצמן ורגע הרצח ( צילום: מהרשתות 27א' )

הנרצח יאניס יושבייב

על פי הערכת המשטרה כמה אויבים של יושבייב התאחדו ורקמו תוכנית לחיסולו. במהלך החקירה נעצרו בסך הכול ארבעה חשודים, ביניהם צעיר בן 23 מחדרה - בנו של יריבו הגדול ביותר של יושבייב.

מהחקירה עולה כי אותו צעיר, שמקושר לעבריינים בכירים היה ברכב ששימש את הרוצח, ודגימות דנ"א שלו נמצאו ברכב אולם במשטרה לא הצליחו להוכיח את מעורבותו הישירה בתכנון הרצח למרות תרגילי החקירה שנעשו לו. לפי המשטרה, חוקרי ימ"ר חוף ניהלו חקירה סמויה וגלויה, שבמסגרתה הופעלו אמצעים טכנולוגיים, מודיעיניים ופורנזיים.

במהלך החקירה נעצרו כמה חשודים, אולם כולם שוחררו למעט דורון ויצמן שלפי המשטרה היה זה שלחץ על ההדק. כעת, עם תחילת ההליך המשפטי נגד החשוד בירי, בימ"ר מחוז חוף מבטיחים כי המרדף אחר מזמיני הרצח יימשך וכי המילה האחרונה בנושא הזה טרם נאמרה.