כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד שתי אחיות תושבות מגדל העמק בגין החזקת כמות גדולה של סמים מסוכנים בשווי עשרות אלפי שקלים, לאחר שאחת מהן נתפסה בבדיקה שגרתית במהלך נסיעה בעיר.
לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי סגנית פרקליטת מחוז צפון נוי שטרית, ב-9 באוקטובר האחות הצעירה (23) עוכבה על-ידי שוטרי מגדל העמק לבדיקה אקראית בעת שנהגה כשברכבה נער בן 14. "במהלך הבדיקה השוטרים הבחינו כי הנהגת מתעסקת בקופסה שחורה ומנסה לדחוף אותה מתחת למושב הנהג ולהסתיר אותה. מהרכב דלף ריח כבד של סמים, והשוטרים ביקשו מהנהגת להעביר להם את הקופסה שניסתה להסיר והיא סירבה", כך תיאר רס"ר ראמי אל אסד, חוקר פשעים במשטרת מגדל העמק.
רס"ר אל אסד תיאר עוד כי "השוטר חזר כמה פעמים על דרישתו שהיא תמסור לו את הקופסה והיא סירבה, התנגדה לעיכוב והשוטר נאלץ לעצור אותה. הוא נדהם לראות בתוך הקופסה מגוון גדול מאוד של סמים מסוכנים מסוגים שונים בשווי של עשרות אלפי שקלים. הכל היה מחולק לשקיות קטנות והחשד הראשוני היה שמדובר בכוונה לסחור בהם. השוטר במקביל הודיע לנהגת על חשד לנהיגה תחת השפעת סמים והחזקת סמים שלא לשימוש עצמי".
הנהגת הובאה לתחנה יחד עם הנער הצעיר שהיה ברכבה ונעצרה. בדיקת סמים שבוצעה בה חזרה חיובית, אך בחקירתה הנהגת הכחישה את מעורבותה, טענה שהסמים לא שייכים לה ולא ידעה שהם נמצאים ברכב. לפי אל אסד, "יומיים לאחר מכן הגיעה אחותה בת ה-28 יחד עם עורך דין וטענה שכל הסמים הם שלה ונועדו לשימוש עצמי, וביקשה לשחרר את אחותה מהמעצר. לאחר חקירה והתייעצות עם הפרקליטות גיבשנו ראיות לכך שהנהגת ידעה שמדובר בסמים, ולכן ניסתה להסתיר אותם והתנגדה למסור אותם לשוטר. לכן הפרקליטות האשימה את שתיהן בעבירת הסמים".
עורך דינן של האחיות סירב למסור תגובה.