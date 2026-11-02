לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי סגנית פרקליטת מחוז צפון נוי שטרית, ב-9 באוקטובר האחות הצעירה (23) עוכבה על-ידי שוטרי מגדל העמק לבדיקה אקראית בעת שנהגה כשברכבה נער בן 14. "במהלך הבדיקה השוטרים הבחינו כי הנהגת מתעסקת בקופסה שחורה ומנסה לדחוף אותה מתחת למושב הנהג ולהסתיר אותה. מהרכב דלף ריח כבד של סמים, והשוטרים ביקשו מהנהגת להעביר להם את הקופסה שניסתה להסיר והיא סירבה", כך תיאר רס"ר ראמי אל אסד, חוקר פשעים במשטרת מגדל העמק.

לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי סגנית פרקליטת מחוז צפון נוי שטרית, ב-9 באוקטובר האחות הצעירה (23) עוכבה על-ידי שוטרי מגדל העמק לבדיקה אקראית בעת שנהגה כשברכבה נער בן 14. "במהלך הבדיקה השוטרים הבחינו כי הנהגת מתעסקת בקופסה שחורה ומנסה לדחוף אותה מתחת למושב הנהג ולהסתיר אותה. מהרכב דלף ריח כבד של סמים, והשוטרים ביקשו מהנהגת להעביר להם את הקופסה שניסתה להסיר והיא סירבה", כך תיאר רס"ר ראמי אל אסד, חוקר פשעים במשטרת מגדל העמק.

לפי כתב האישום, שהוגש על-ידי סגנית פרקליטת מחוז צפון נוי שטרית, ב-9 באוקטובר האחות הצעירה (23) עוכבה על-ידי שוטרי מגדל העמק לבדיקה אקראית בעת שנהגה כשברכבה נער בן 14. "במהלך הבדיקה השוטרים הבחינו כי הנהגת מתעסקת בקופסה שחורה ומנסה לדחוף אותה מתחת למושב הנהג ולהסתיר אותה. מהרכב דלף ריח כבד של סמים, והשוטרים ביקשו מהנהגת להעביר להם את הקופסה שניסתה להסיר והיא סירבה", כך תיאר רס"ר ראמי אל אסד, חוקר פשעים במשטרת מגדל העמק.

רס"ר אל אסד תיאר עוד כי "השוטר חזר כמה פעמים על דרישתו שהיא תמסור לו את הקופסה והיא סירבה, התנגדה לעיכוב והשוטר נאלץ לעצור אותה. הוא נדהם לראות בתוך הקופסה מגוון גדול מאוד של סמים מסוכנים מסוגים שונים בשווי של עשרות אלפי שקלים. הכל היה מחולק לשקיות קטנות והחשד הראשוני היה שמדובר בכוונה לסחור בהם. השוטר במקביל הודיע לנהגת על חשד לנהיגה תחת השפעת סמים והחזקת סמים שלא לשימוש עצמי".

רס"ר אל אסד תיאר עוד כי "השוטר חזר כמה פעמים על דרישתו שהיא תמסור לו את הקופסה והיא סירבה, התנגדה לעיכוב והשוטר נאלץ לעצור אותה. הוא נדהם לראות בתוך הקופסה מגוון גדול מאוד של סמים מסוכנים מסוגים שונים בשווי של עשרות אלפי שקלים. הכל היה מחולק לשקיות קטנות והחשד הראשוני היה שמדובר בכוונה לסחור בהם. השוטר במקביל הודיע לנהגת על חשד לנהיגה תחת השפעת סמים והחזקת סמים שלא לשימוש עצמי".

רס"ר אל אסד תיאר עוד כי "השוטר חזר כמה פעמים על דרישתו שהיא תמסור לו את הקופסה והיא סירבה, התנגדה לעיכוב והשוטר נאלץ לעצור אותה. הוא נדהם לראות בתוך הקופסה מגוון גדול מאוד של סמים מסוכנים מסוגים שונים בשווי של עשרות אלפי שקלים. הכל היה מחולק לשקיות קטנות והחשד הראשוני היה שמדובר בכוונה לסחור בהם. השוטר במקביל הודיע לנהגת על חשד לנהיגה תחת השפעת סמים והחזקת סמים שלא לשימוש עצמי".