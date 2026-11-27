דנה סילברמן, אחותה של שירי ביבס ובתם של יוסי ומרגיט שנרצחו בטבח 7 באוקטובר, מתחה ביקורת על החלטת תושבי קיבוץ ניר עוז להרוס את הבתים שניזוקו בטבח. "אל תהרסו לנו גם את הבתים", כתבה באינסטגרם, "אני כבת שכולה, אחות שכולה ודודה שכולה, לא יכולה להשלים עם ההחלטה להרוס את כל מבני ניר עוז. למה השיקום חייב לבוא על חשבון הזיכרון? לא כל בית הוא רק קירות. יש בתים שהם עדות לחיים שהיו כאן, למשפחות, לאהבות ולחלומות שנגדעו. ואת הבית של שירי וירדן אסור למחוק. אני קוראת למקבלי ההחלטות לעצור ולבחון מחדש את ההחלטה. יש דברים שאם נהרוס, לעולם לא נוכל להחזיר. תשאירו לנו את הזכות לזכור".