על פי המשטרה, פשטו בלשי תחנת ערוער בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב על מסגד ביישוב כסייפה. במהלך החיפוש איתרו הכוחות רובה סער מסוג M-16 שהוסלק בתקרת המסגד, חמש מחסניות מלאות בתחמושת וכן תחמושת צה"לית בתפזורת בקוטר 5.56 מ"מ.

על פי המשטרה, פשטו בלשי תחנת ערוער בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב על מסגד ביישוב כסייפה. במהלך החיפוש איתרו הכוחות רובה סער מסוג M-16 שהוסלק בתקרת המסגד, חמש מחסניות מלאות בתחמושת וכן תחמושת צה"לית בתפזורת בקוטר 5.56 מ"מ.

על פי המשטרה, פשטו בלשי תחנת ערוער בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב על מסגד ביישוב כסייפה. במהלך החיפוש איתרו הכוחות רובה סער מסוג M-16 שהוסלק בתקרת המסגד, חמש מחסניות מלאות בתחמושת וכן תחמושת צה"לית בתפזורת בקוטר 5.56 מ"מ.

עם כניסת הכוחות למתחם הבחינו השוטרים בחשוד שנעל את דלת אחד המתחמים במסגד וניסה להימלט דרך הגג. בתום מרדף נעצר החשוד ובבדיקה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי, תושב חברון.

עם כניסת הכוחות למתחם הבחינו השוטרים בחשוד שנעל את דלת אחד המתחמים במסגד וניסה להימלט דרך הגג. בתום מרדף נעצר החשוד ובבדיקה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי, תושב חברון.

עם כניסת הכוחות למתחם הבחינו השוטרים בחשוד שנעל את דלת אחד המתחמים במסגד וניסה להימלט דרך הגג. בתום מרדף נעצר החשוד ובבדיקה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי, תושב חברון.

בפעילות נוספת של שוטרי תחנת עיירות, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום, פשטו הכוחות על מתחם מגורים בפזורה הבדואית. במהלך החיפוש אותר אקדח מסוג גלוק ובו מחסנית ותחמושת בקוטר 9 מ"מ, שהוסלק על גג המבנה. בעל המתחם נעצר והועבר יחד עם הממצאים להמשך חקירה.

בפעילות נוספת של שוטרי תחנת עיירות, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום, פשטו הכוחות על מתחם מגורים בפזורה הבדואית. במהלך החיפוש אותר אקדח מסוג גלוק ובו מחסנית ותחמושת בקוטר 9 מ"מ, שהוסלק על גג המבנה. בעל המתחם נעצר והועבר יחד עם הממצאים להמשך חקירה.

בפעילות נוספת של שוטרי תחנת עיירות, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי דרום, פשטו הכוחות על מתחם מגורים בפזורה הבדואית. במהלך החיפוש אותר אקדח מסוג גלוק ובו מחסנית ותחמושת בקוטר 9 מ"מ, שהוסלק על גג המבנה. בעל המתחם נעצר והועבר יחד עם הממצאים להמשך חקירה.