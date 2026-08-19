לואי אבו רידי, אזרח אמריקני ממוצא פלסטיני המתגורר באוהיו, חזר השבוע לביתו באזור ראס אל-עין שבכפר קוסרה, מדרום לשכם, ש היה נתון למצור של מתנחלים במשך ימים. עם הגעתו לביתו הניף אבו רידי את דגל ארה"ב מעל המבנה - צעד שעורר תגובות רבות ברשתות החברתיות.

גלריה הדגל האמריקני שנתלה בקוסרה: "העדיפות העליונה - להיות עם משפחתי"

עוד קודם לכן, בהודעה ששלח אבו רידי, הוא עדכן על שובו המתוכנן ליהודה ושומרון וכתב כי הוא נמצא בקשר עם שגרירות ארה"ב בנוגע להגעתו. "אני נוסע היום מנמל התעופה הבינלאומי של דטרויט וצפוי להגיע ביום שני. אני נמצא בקשר עם שגרירות ארה"ב בנוגע להגעתי", כתב.

אבו רידי הדגיש כי התוכניות עשויות להשתנות בהתאם להתפתחויות בשטח, וכי בראש סדר העדיפויות שלו עומדת הבטיחות שלו והחזרה למשפחתו. לדבריו, "התוכניות שלי עשויות להשתנות בכל רגע. העדיפות העליונה שלי היא להגיע הביתה בשלום ולהיות עם המשפחה שלי".

הוא הודה לציבור על ההבנה ועל המשך תשומת הלב למצב. אבו רידי שהה בארה"ב וצפה במשך שבוע במתרחש באמצעות מצלמות האבטחה סביב ביתו. לדבריו, הוא לא היה מסוגל להמשיך לצפות מרחוק, בעוד שבני משפחתו מתמודדים עם המצור והלחץ בשטח, ולכן החליט לשוב בעצמו לבית.

אחרי שהגיע לביתו סיפר אבו רידי כי המתנחלים הקיפו את המבנה, ושרכוש משפחתו נלקח. הוא הוסיף כי הוא נמצא בקשר עם שגרירות ארה"ב ועם גורמים אמריקנים במטרה להביא להסרת המצור מעל ביתו ומבתים נוספים של בני משפחתו.

תיעוד מהמצור בקוסרה





הנפת הדגל האמריקני מעל הבית הפכה במהרה לתמונה שהופצה ברשתות החברתיות. פעילים ובלוגרים ראו במהלך מסר ישיר לממשל האמריקני: אבו רידי אינו רק פלסטיני המתגורר ביהודה ושומרון, הוא גם אזרח ארה"ב. הטענה שעלתה היא כי כעת עומדת וושינגטון בפני מבחן: האם תפעל כדי להגן על אזרח אמריקני הנמצא תחת מצור, או שהנפת הדגל תישאר מחווה סמלית בלבד.

הסופר והפעיל הפלסטיני יאסין עז א-דין כתב כי שובו של אבו רידי מארה"ב לביתו והצבת הדגל האמריקני הם ניסיון להזכיר לנשיא דונלד טראמפ ולממשלו את אחריותם להגן על אזרחיהם. אחרים תהו כיצד הייתה מגיבה ארה"ב אילו אזרח אמריקני היה נתון למצור במדינה אחרת.

במקביל, פעילים הצביעו על מה שהם מגדירים כיחס שונה לאזרחים אמריקנים ממוצא פלסטיני, וטענו כי המקרה מציב את הממשל האמריקני ואת השגריר האמריקני בפני אחריות ישירה.