דובר צה"ל הודיע כי לאחר עבודת מחקר ממושכת, נחשף כי 170 מהעזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כעיתונאים ואנשי תקשורת, שימשו בפועל כמחבלים של ארגוני הטרור ברצועה, ובראשם חמאס והג'יהאד האיסלאמי. צה"ל מסר כי פרסם ראיות מאומתות, ובהן ויזואליות ומסמכים שהופקו על-ידי ארגוני הטרור וחלקם אותרו בשטח, המעידים על שיוכם הארגוני של אותם מחבלים ועל התפקידים שמילאו בשורות ארגוני הטרור. 118 מהעיתונאים היו פעילים בחמאס, 49 פעלו בגא"פ, מחבל אחד באדוני השממה ושני מחבלים בוועדות ההתנגדות. 17 מהעיתונאים פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.