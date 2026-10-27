מסיכום נתוני ההצבעה של ועדת הבחירות המרכזית, נכון לשעה 16:00 בצהריים, עולה התמונה הבאה - בחלוקה לפי ערים: בתל אביב שיעור ההצבעה עומד על 50.4%, בירושלים כל 47.7%, בחיפה 46.2%, בראשון לציון 50.9%, בפתח תקווה 52.8%, בנתניה 41.5%, באשדוד 50.4%, ברמת גן 52.9%, בחולון 48.5%, בבאר שבע 46.8%, בבני ברק 53.3%, ברחובות 54%, ובבת ים 40%. בנצרת אחוז ההצבעה 46.7%, ברהט 60.6%, במודיעין עילית 58.8%, בשדרות 51.6%, בקריית שמונה 43.2%, בנהריה 49.1%, ובעכו 43.8%. ביישוב תימורים שבמועצה אזורית באר טוביה - הצביעו 91.6% מהבוחרים.