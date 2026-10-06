אלקנא פדרמן, ששימש כקב״ט פסטיבל הנובה ונפצע במהלך מתקפת 7 באוקטובר, הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעת נזיקין בסך 2.5 מיליון שקלים נגד ראש השב״כ לשעבר רונן בר. בתביעה נטען כי התנהלותו של בר בשעות שקדמו למתקפה הייתה רשלנית, וכי מידע מודיעיני שהיה בידיו לא הועבר במלואו לגורמים שהיו יכולים לפעול לפינוי המסיבה.

ראש שב"כ לשעבר רונן בר ( צילום: יאיר שגיא )

לפי כתב התביעה, במהלך הלילה שלפני המתקפה התקבלו בשב״כ כמה אינדיקציות חריגות, ובהן הפעלה של עשרות עד מאות כרטיסי SIM ישראליים שהוכנו לפי הנטען עבור מחבלי חמאס, תנועות חריגות של בכירי הארגון ושינויים בדפוסי התקשורת. עוד נטען כי מקור אנושי דיווח על התכנסות פעילי חמאס במסגדים ובנקודות מפגש, וכי המידע הועבר עד לבר.

לטענת פדרמן, דווקא המידע מהמקור האנושי לא הוצג בדיון הערכת מצב שנערך בפיקוד הדרום בסביבות השעה 03:00. בתביעה מכונה מידע זה "שובר שוויון", שלפי הנטען היה עשוי לשנות את האופן שבו פורשו יתר הסימנים המודיעיניים. התובע מצביע גם על החלטתו של בר להזעיק לדרום את צוות "טקילה" של השב״כ, וטוען כי הדבר מלמד שבר עצמו נערך לאפשרות של חדירה לשטח ישראל.

פדרמן טוען כי בר "לא העביר דיווח מלא לפיקוד דרום", וכי אילו מלוא המידע היה מועבר, הצבא היה נערך אחרת וגם פסטיבל הנובה היה מקבל התייחסות שונה. עוד נטען כי בר היה צריך להתריע ישירות בפני המשטרה שאבטחה את האירוע על אפשרות לחדירה או לחטיפה, אך "ברשלנותו, לא נקף אצבע למען הגנת משתתפי הפסטיבל ובכללם התובע".

לפי כתב התביעה, עם תחילת מתקפת הרקטות סייע פדרמן, ששימש כקב״ט הפסטיבל, יחד עם המאבטחים שהיו באחריותו בפינוי אלפי המבלים, כשמבחינתם העיקרון היה כי "לא עוזבים את האירוע עד שאחרון החוגגים עוזב". לאחר שהמחבלים הגיעו לאזור היציאה מהמסיבה והחלו לירות במבלים, נסעו פדרמן ומאבטחים נוספים על טרקטורונים לעבר זירת הירי והחלו למלט פצועים בחזרה למתחם.

בהמשך הגיע למקום טנק פגוע ובו שני חיילים, ובהם הלוחם אופיר טסטה ז״ל, שהיה פצוע קשה. לפי התביעה, כאשר טסטה ירד מהטנק ביקש ממנו פדרמן את נשקו, ויחד עם השוטר אנדריי פושיבאי ז״ל נלחם במחבלים. פדרמן ירה לעברם עד שאזלה המחסנית, ולאחר שפושיבאי נורה ונהרג לקח את אקדחו, שבו נותרו שישה כדורים, והמשיך להתקדם לעבר המחבלים. בשלב זה נפגע מירי בעכוזו. בעודו פצוע ותחת אש, הוא נסוג בריצה מאות מטרים עד אזור נחל גרר, הסתתר בתוך שיח ושכב שם במשך שעות, כשעל פי התביעה "יד אחת מכוונת את האקדח שברשותו מעלה למקרה שהמרצחים יגיעו אליו, ויד שנייה על הפצע מנסה לחסום את הדימום". לבסוף אותר בידי נמלטים מהמסיבה וחיילים ופונה לבית החולים סורוקה, ובהמשך לשערי צדק, שם עבר שני ניתוחים.