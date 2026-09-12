תיעוד קצר, בן 4 שניות, מטקס הזיכרון לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר הצליח לגנוב את ההצגה ולעורר סערה ברשתות החברתיות בארצות הברית כשעל המוקד (שוב) ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני.

בתיעוד, מתוך שידור הטקס שנערך אמש (שישי) באתר "גראונד זירו" בניו יורק, נראה ממדאני לצד חברת הקונגרס הפרוגרסיבית אלכסנדרייה אוקסיו-קורטז (AOC) כשהשניים מחייכים ומשוחחים במהלך הקראת שמות הקורבנות. רגע קודם לכן נראה בשידור צעיר מתייפח ליד האנדרטה, והמעבר בין התמונות עורר ביקורת מצד פוליטיקאים ופרשנים שמרנים. צפו בקטע שעורר סערה:

4 שניות שעוררו סערה: ממדאני ו-AOC בטקס ( צילום: C-SPAN )





גלריה "למה לעזאזל הם צוחקים" - מול "טענות מגוכחות". ממדאני ו-AOC, אמש ( צילום: C-SPAN )

הטקס נמשך כארבע שעות, והשיחה בין השניים לא נשמעה. מייקל רגוזה, מאנשי האבטחה של ראש העיר לשעבר רודי ג'וליאני, אמר כי AOC רק בירכה את ממדאני לשלום. ברשת "פוקס ניוז" ציינו כי בחלקים אחרים של הטקס נראה ממדאני עומד בדממה ובארשת רצינית. "המצלמה פשוט קלטה אותה מברכת אותו לשלום. פוליטיקאים רבים אחרים צחקו והתבדחו במהלך הטקס – רפובליקנים ודמוקרטים כאחד", אמר רגוסה ברשת X.

רשת CNN פנתה לנציגיהם של ממדאני ואוקסיו-קורטז בבקשה לקבלת תגובה, וזו עדיין לא התקבלה. האינטראקציה ביניהם עוררה כאמור דיון סוער: חלק מהרפובליקנים מתחו ביקורת על שני הדמוקרטים מניו יורק, בטענה שצחקו באופן שאינו הולם את המעמד, בעוד שאחרים טענו כי התיאור הזה מעוות ואינו נכון.

הסנאטור מטקסס טד קרוז שיתף את הסרטון וכתב: "איך לעזאזל אפשר לצחוק בזמן ששמות הנרצחים ב-11 בספטמבר מוקראים בקול רם?". משתתפת נוספת בטקס, חברת בית הנבחרים ממדינת ניו יורק לשעבר יו-ליין ניו, יצאה נגד מבקריו של ממדאני וטענה כי טיעוניהם "מגוחכים". היא ציינה כי רוב הפוליטיקאים אינם נשארים לכל אורך הטקס, אך ממדאני "נשאר עד הקראת השם האחרון, ואף נשאר לאחר מכן כדי לשוחח עם המשפחות במשך 45 דקות".

גם AOC נשארה עד תום הטקס, ציינה ניו ב-X, והוסיפה כי האינטראקציה הקצרה עם ממדאני "התרחשה בדיוק כשהיא ניגשה אליו ואמרה שלום". ביקורת נוספת נגד ממדאני הגיעה מכיוונה של אשת הטלוויזיה השמרנית מייגן מקיין, בתו של הסנטור המנוח ג'ון מקיין. "למה לעזאזל השניים האלה צוחקים?!?", היא כתבה ברשתות החברתיות.

לחצו ידיים. ממדאני וג'וליאני ( צילום: Barry Williams / POOL / AFP )

ברגעים שלפני תחילת הטקס, ממדאני – ראש העיר המוסלמי הראשון של העיר – ניגש לרודי ג'וליאני כדי ללחוץ את ידו. גם הרגע הזה עורר תגובות ברשתות - שכן רק לפני ימים ספורים השווה ג'וליאני את ראש העיר המכהן לחוטפי המטוסים בפיגועי 11 בספטמבר - וטען כי נוכחותו בטקס הזיכרון "פוגענית".

אנשיו של ראש העיר מסרו כי ממדאני וג'וליאני "החליפו דברי נימוסין", וכי ג'וליאני אמר לממדאני שתפקיד ראש העיר הוא תפקיד קשה. אחד מיועציו של ג'וליאני סיפר כי ראש העיר לשעבר אמר לממדאני שהוא "מתפלל למענו". בשיחה קצרה עם כתבים לאחר האירוע, סירב ראש העיר המכהן לחשוף מה אמר לו ראש העיר לשעבר. "הוא ניגש אליי, שנינו הושטנו ידיים והחלפנו דברי נימוסין", אמר ממדאני, על פי דברים שפורסמו מטעם לשכתו.