מזג האוויר ביום הבחירות (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה, ובמקביל צפויים לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים ברוב אזורי הארץ. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו וילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ובברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.
גם בשעות הלילה צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ.
ביום רביעי עדיין צפויים גשמים מקומיים שילוו בסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ ובדרום הנגב. כמו כן, עוד קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי דרום הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.
בחמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ. במרבית האזורים ינשבו רוחות ערות. בשישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. גשמים מקומיים, ברובם קלים, יוסיפו לרדת בצפון הארץ וייתכנו מדי פעם גם במרכזה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-23, תל אביב 21-26, חיפה 21-24, צפת 17-22, קצרין 19-26, טבריה 21-27, נצרת 21-25, עפולה 20-26, בית שאן 23-29, לוד 21-27, אשדוד 22-26, עין גדי 24-28, באר שבע 20-27, מצפה רמון 18-24, אילת 23-29.