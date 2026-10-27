מזג האוויר ביום הבחירות (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה, ובמקביל צפויים לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים ברוב אזורי הארץ. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו וילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ובברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.

מזג האוויר ביום הבחירות (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה, ובמקביל צפויים לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים ברוב אזורי הארץ. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו וילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ובברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.

מזג האוויר ביום הבחירות (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה, ובמקביל צפויים לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים ברוב אזורי הארץ. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו וילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ובברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח.