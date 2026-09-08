הקיץ עדיין כאן, והיום (שלישי) צפויה הכבדה נוספת בעומסי החום ברחבי הארץ - אבל בשירות המטאורולוגי כבר מביטים קדימה אל הסתיו והחורף, ומציגים תחזית חריגה במיוחד לפתיחת עונת הגשמים. לפי המודלים ארוכי הטווח שהתעדכנו בימים האחרונים, ישראל והמזרח התיכון כולו עשויים להיכנס לעונה גשומה במיוחד, כשכל אחד משלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר צפוי להיות גשום מהממוצע.

גלריה חם בכנרת ( צילום: טלי בר, איגוד ערים כינרת )

עוד לפני השינוי הצפוי, היום יהיה חם מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, שיהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ובצפון הנגב צפויים ערפילים.

מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות במעט מהרגיל לעונה. ביום חמישי תחול ירידה קלה נוספת, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. ביום שישי צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-32, תל אביב 25-32, חיפה 24-32, צפת 20-32, קצרין 22-36, טבריה 24-37, נצרת 23-35, עפולה 23-37, בית שאן 27-41, לוד 24-33, אשדוד 25-32, עין גדי 28-38, באר שבע 22-36, מצפה רמון 21-34, אילת 28-40.

הצפי החריג: אוקטובר עם פי שניים גשם מהממוצע

במקביל, לקראת הסתיו המתקרב, המודלים ארוכי הטווח לחיזוי משקעים מוסיפים להצביע באופן עקבי על פתיחה גשומה במיוחד של העונה בישראל ובמזרח התיכון. גם מודל הבינה המלאכותית של השירות המטאורולוגי מצביע על כך שכל אחד משלושת החודשים הקרובים - אוקטובר, נובמבר ודצמבר - צפוי להיות גשום מהממוצע.

החודש החריג ביותר בתחזיות הוא אוקטובר. לפי הצפי הנוכחי, כמויות הגשם בו עשויות להיות גבוהות פי שניים מהממוצע. מאחר שמשקעי אוקטובר מתאפיינים לעיתים בעוצמות גבוהות ובשונות מרחבית גדולה, בשירות המטאורולוגי מציינים כי קיימת סבירות גבוהה לאירועי הצפות בערי החוף ולשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה.

סתיו סוער בדרך? ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

פתיחת עונה שהתאפיינה בריבוי אירועים דומים נרשמה גם בסתיו 2015, שנת האל-ניניו החזק ביותר עד האירוע הנוכחי. עם זאת, בשירות המטאורולוגי מציינים כי מבחינה ארצית כמות הגשם באותה תקופה הייתה מתונה בהרבה מזו שמציגים כעת המודלים לעונה הקרובה.

על רקע התחזית החריגה, השירות המטאורולוגי ערך היום מפגש היערכות וירטואלי מוקדם עם גופים שונים במשק המתבססים על תחזיותיו, בהם משרדי ממשלה, גופי חירום והצלה וגורמי החירום במשרד לביטחון לאומי. במפגש הוצגה התחזית הגשומה לעונה הקרובה, ובפרט לחלקה הראשון. בנוסף הוצגו כלי חיזוי והתרעה חדשים שנועדו לסייע בהתמודדות עם שיטפונות, הצפות ושלגים, לצד תרחישי ייחוס אפשריים והדרכים לשיפור התיאום בין הגופים בזמן אירועים מסכני חיים.